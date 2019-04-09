Правление телерадиоцентра уволилось в полном составе

По словам министра, сегодня он получил информацию, что оба члена правления решили уйти по собственному желанию. На освободившиеся должности будет объявлен конкурс.

ЛГТРЦ является главным оператором сети радиовещания и телевизионных программ в Латвии.

Министр сообщил, что он планировал на этой неделе созвать собрание акционеров ЛГТРЦ, чтобы решить судьбу правления, но Бокта сам сделал первый шаг.

По словам Линкайтса, у него с Боктой были разногласия в вопросе о софинансировании проектов из фондов ЕС.

"В результате работы правления ЛГТРЦ государству причинен крупный ущерб. Еще надо работать над тем, чтобы несколько проектов были успешно закончены. Руководство проектами не было сильной стороной господина Бокты", - заявил министр.

В то же время он выразил Бокте благодарность за то, что во время его руководства ЛГТРЦ стал более динамичным и открытым для клиентов.

Бокта объяснил свое решение уйти тем, что предприятием с таким крупным и сложным портфелем проектов нельзя руководить без поддержки министерства и без единой позиции с ним.