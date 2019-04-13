На юге Финляндии, примерно в 50 километрах от Хельсинки, находится небольшой городок Порво. Город находится в индустриальном районе, однако от нехватки амбиций самоуправление Порво не страдает - в ближайшее время он хочет стать одним из первых городов Финляндии, который полностью освободился от вредных выбросов углекислого газа, борясь таким образом с климатическими изменениями.

Что такое Порво?

Порво - это второй по возрасту город в Финляндии, он был основан в 1346 году и находится примерно в 50 километрах от Хельсинки. В городе живут примерно 50 тысяч человек - почти столько же, сколько в Елгаве и Юрмале.

Многие жители покинули город, перебравшись жить в Хельсинки или ближе к столице. Однако демографические данные свидетельствуют, что число городских жителей медленно, но растет. К примеру, в 2000 году в Порво жили примерно 44 тысячи человек. Возможно, одним из факторов, повлиявших на переселение людей в небольшой город, стала реализуемая самоуправлением политика - быть дружественными среде и противостоять климатическим изменениям.

Амбиции Порво

После изменения климатической политики 30 лет назад город пережил медленный, однако стабильный экономический всплеск. Самоуправление пытается создать уверенность, что это лучшее место для жизни, предлагая чистую окружающую среду, а также обеспечивая хорошие возможности работы и проведения свободного времени.

Стратегия города амбициозна - она предусматривает, что до 2030 года Порво должен освободиться от выбросов углекислого газа.

Стратегия долгосрочного развития предусматривают изменение нескольких аспектов городской жизни, окружающей среды и транспорта. Так как Порво находится в индустриальном регионе, предприятия несколько лет назад договорились, что бизнесу необходимо противостоять климатическим изменениям.

Большая роль в этом у расположенного недалеко от города завода производителя топлива Neste, разработанные которым новые технологии введены в Порво. До этого город, чтобы снизить попадание вредных выбросов в атмосферу, сделал несколько дел.

Нужно ли жителям платить из-за изменений климатической политики больше?

В разговоре с порталом TVNET вице-мэр Порво Фредерик фон Шольц рассказал, что уже достигнутый успех был обусловлен не только инвестициями муниципалитета, но и жителей.

ФОТО: Māris Kūrēns/TVNET

"Изначально да, жителям приходилось считаться с более высокой платой за новые и дружественные окружающей среде технологии - эту плату можно считать инвестициями в будущее.

Технологии такого вида в первый момент могут быть дороже традиционных, однако со временем они отбиваются, и цены новых технологий падают. Именно поэтому это шаг в правильном направлении, который позволяет жителям проживать в более чистой среде и платить меньше", - сказал фон Шольц.

Городское планирование как ключ

"Конечно, легче изменить вещи, которые возможно контролировать. Во-первых - использование земли. В 2008 году мы начали принимать участие в проекте национального масштаба, что умное городское планирование может повлиять на вредные выбросы и снизить их. Хорошие новости - правильно планируя город, возможно значительно уменьшить загрязнение. В нашем случае целостное планирование позволило снизить вредные выбросы вдвое", - заявил вице-мэр Порво.

Еще в городском планировании большое внимание уделяют сообщению и его организации. Большой акцент Порво делает на пешеходные и велодорожки, а также на общественный транспорт. Для частного и грузового транспорта некоторые улицы города закрыты, автотранспорту предлагаются отдельные маршруты, как пересечь город.

"Если ехать на своей машине, ты не можешь перемещаться по самому короткому пути. Поэтому, проезжая по Порво, нередко приходится ехать наиболее длинным путем.

У жителей есть возможность использовать общественный транспорт и велосипеды. Такой выбор значительно уменьшает загрязнение", - указал фон Шульц.

Говоря об экономических факторах, фон Шульц отметил, что, перепланируя городскую инфраструктуру, ее модернизация не означает автоматическое увеличение расходов, так как в долгосрочном порядке планировка дает много пользы для экономики.

Влияние энергоэффективности на климат

Вице-мэр Порво указывает, что при строительстве новых зданий нужно заботиться об их энергоэффективности, в свою очередь старые дома можно улучшить, к примеру, утеплить, чтобы зимой они не теряли тепло. Фон Шольц напоминает, что производство дополнительного тепла, которое появляется при потере тепла зданием, создает и дополнительные вредные выбросы.

"Мы не можем всем приказать, что сейчас начинается обязательный переход на производство электричества с помощью солнечных панелей. Однако мы можем проинформировать людей о такой возможности, что в долгосрочном порядке позволит значительно сэкономить", - рассказал фон Шольц.

Самуправлению Порво принадлежит электроэнергетическая компания, которая не только продает электроэнергию, но и обеспечивает отопления. Чтобы увеличить введение дружественной окружающей среде политики в жизнь, предприятие создало биологически чистую электростанцию.

"Если в домах используют произведенное муниципальным предприятием отопление, то жители знают, что это не создает вредных выбросов. Кроме того, жителям Порво доступна произведенная дружественным окружающей среде способом электроэнергия", - отметил фон Шольц.

Порталу TVNET фон Шольц указал, что ситуация с принадлежащем самоуправлению Порво энергетическим предприятием, которое производит как электричество, так и тепло, - уникальный пример на уровне всей Финляндии.

"Мы инвестировали в новые инновации. К примеру, в Хельсинки по-прежнему зимой жгут уголь, чтобы создать тепло. Однако у нас уникальная теплостанция. Она создает восемь терраватт/час тепла из биомассы и различных отходов. Для сравнения - для отопления Хельсинки зимой нужно десять терраватт/час", - сказал вице-мэр Порво.

Он признает, что план о снижении вредного углекислого газа на 80% до 2030 года - амбициозная цель, однако мэр хочет, чтобы эти показатели у города были еще лучше. По словам фон Шольца, уже сейчас делается все, чтобы качество воздуха в городе было по-возможности лучшим.

С разрастанием города создаются новые школы и детские сады, в их строительстве главным приоритетом является энергоэффективность, именно поэтому у всех новостроек есть свои солнечные панели. "Конечно, произведенная этими панелями энергия попадает в "общий котел" муниципального энергетического предприятия. Солнечные панели - один из самых дружественных источников электроэнергии", - отметил фон Шольц.

Транспорт - один из главных загрязнителей

Самоуправление Порво, а также другие предприятия и поставщики услуг в своем автопарке обычно используют транспортные средства с дизельными двигателями. Однако в Прово они используют только возобновляемое дизельное топливо, и с 2017 года ни предприятия, ни муниципальные транспортные средства больше не используют ископаемое топливо.

"Полный переход на возобновляемое дизельное топливо было легким решением, так как нам не пришлось менять ни машины, ни другую инфраструктуру. Была возможность перейти на возобновляемое дизельное топливо, и мы это использовали. В результате, выбросы от транспорта снизились на 90%, что является чрезвычайно хорошим показателем", - говорит фон Шольц.

"В будущем у нас план сменить автопарк на электромобили. Это медленный процесс, но, к примеру, в отдельных городах Швеции запрещено продавать автомобили с дизельным или бензиновым двигателем. Электрификация легкового автопарка - одна из целей в будущем, которая и позволит сделать город гораздо более дружественным окружающей среде. Однако нужно считаться с тем, что электрификация грузовых машин и флота так быстро не произойдет", - указал вице-мэр Порво.

Фон Шольц также рассказал, что в городе развивается новый план по снижению потока автомобилей. Это план "MaaS" или "Мобильность как сервис". С его помощью поселки, находящиеся на север от Порво, могут использовать транспортные средства общего пользования, которые фактически объединяют в себе услуги такси и автобусов.

Система работает следующим образом: с помощью мобильного приложения житель села может вызвать и заплатить за поездку в машине общего пользования, на которой можно добраться до Порво. Такая возможность доступна в рабочие дни, и за поездку не нужно дополнительно платить, если у человека есть проездной на автобус.

Не лишним будет добавить, что эта услуга осуществляется на электромобилях, что, как считает фон Шольц, важный аспект не только в Порво, но и во всей Финляндии, чтобы жить дружественнее окружающей среде.

Энтузиазм жителей - основа истории успеха

Фон Шольц признает, что не может потребовать у всех людей жить по конкретным правилам, чтобы снизить вредные выбросы. Однако, оставляя возможность свободно выбирать, жить как раньше, или думать о будущих поколениях, люди чаще выбирают второе. Именно это является одним из главных факторов в истории успеха Порво.

"Я счастлив, что для многих жителей Порво очень характерен энтузиазм в вопросах охраны окружающей среды. Они хотят быть частью этой политики, и главное - их не нужно к этому принуждать - это происходит естественным образом", - заключил фон Шольц.