Селфи на эстонско-российской границе обошлось туристам в круглую сумму

Утром 10 апреля приборы слежения зафиксировали в приграничной зоне передвижение трех человек. Прибывшие на место патрульные уже никого возле столба не обнаружили, однако поблизости оказался автомобиль, на котором и передвигались туристы, нарушившие запрет. Мужчина и две женщины объяснили пограничникам, что просто хотели сделать фото на память. Туристов доставили на пограничный кордон, где всем троим выписали штрафы на общую сумму 600 евро.

Предупреждающая табличка. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель кордона Саатсе Арви Суви отмечает, что туристы, несмотря на многочисленные хорошо заметные и продублированные на нескольких языках предупреждающие таблички, все же нарушили запрет и пошли обниматься с российским пограничным столбом.

"Увы, у каждого нарушения запрета или предупреждения есть своя цена, и люди, проезжающие приграничную зону, должны понимать, что находящиеся там предупреждающие таблички все же установлены не без причины", - сказал Суви.

Он напомнил, что в зоне рядом с пограничным столбом действует пограничный режим, и посторонним там находиться нельзя. "Находясь возле красно-зеленого российского пограничного столба, человек уже незаконно нарушает временную контрольную линию. О приближении к пограничной зоне предупреждают желтые таблички, запрещающие идти дальше", - добавил Суви.

Начальник кордона отметил, что люди нарушают запрет, надеясь, что этого никто не увидит, но пограничники с помощью устройств наблюдения постоянно следят за происходящим.

"Если человек игнорирует правила и из любопытства все же пойдет в запрещенную зону сделать фото, это фото ему дорого обойдется", - предупредил он.