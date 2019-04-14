Вс, 14.04.2019
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Неужели это в Латвии? В Курземском лесу нашли невероятное озеро

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Озеро Лачкрога

ФОТО: Egons Lacis

Настоящим хитом в социальной сети Instagram стали фотографии путешественника Эгона Лациса, на которых он запечатлел курземское озеро Лачкрога. Вода в нём березовая и прозрачная, словно на средиземноморском курорте.

Как рассказал Эгон порталу Apollo, на информацию об этом озере он натолкнулся в интернете, но на тот момент было лишь две фотографии. 

 

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"Возможно, озеро возникло на месте бывшего известнякового карьера, а некоторые говорят, что там доломит", - рассказал фотограф. 

 

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Озеро получило название от дома Лачкрогс, который стоит заброшенным у шоссе P20, соединяющего два города - Сабиле и Кулдигу. 

 

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Есть вероятность, что это самое чистое озеро в Балтии, так как из него можно пить воду, как и из горных озер в Канаде, пишет Apollo. 

 

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Скорее всего, свой невероятный цвет озеро получило благодаря известняку и подземным источникам. 

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