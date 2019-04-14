Неужели это в Латвии? В Курземском лесу нашли невероятное озеро

Как рассказал Эгон порталу Apollo, на информацию об этом озере он натолкнулся в интернете, но на тот момент было лишь две фотографии.

A post shared by Egons Lacis (@egonslacis) on Mar 30, 2019 at 1:43pm PDT

"Возможно, озеро возникло на месте бывшего известнякового карьера, а некоторые говорят, что там доломит", - рассказал фотограф.

A post shared by Egons Lacis (@egonslacis) on Mar 23, 2019 at 1:53pm PDT

Озеро получило название от дома Лачкрогс, который стоит заброшенным у шоссе P20, соединяющего два города - Сабиле и Кулдигу.

A post shared by Egons Lacis (@egonslacis) on Mar 23, 2019 at 10:30am PDT

A post shared by Egons Lacis (@egonslacis) on Mar 23, 2019 at 9:37am PDT

Есть вероятность, что это самое чистое озеро в Балтии, так как из него можно пить воду, как и из горных озер в Канаде, пишет Apollo.

A post shared by Egons Lacis (@egonslacis) on Mar 23, 2019 at 8:42am PDT