Вт, 16.04.2019
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Вооруженный молотком мужчина захватил заложницу в московском метро

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ФОТО: EPA/Scanpix

В Москве утром во вторник вооруженный молотком мужчина в метро напал на работницу станции и взял ее в заложники, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на станции метрополитена "Технопарк".

Мужчина около часа держал работницу в помещениях контролера станции.

Как сообщает издание Mash, на станцию прибыла полиция, которая заложницу освободила, а мужчину задержала.

Задержанному 46 лет. Мотивы его действий пока неизвестны.

Сообщается, что работница метро не пострадала.

Ожидается, что в ближайшее время будет проведена экспертиза, чтобы выяснить, вменяем ли нападавший.

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