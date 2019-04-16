Вооруженный молотком мужчина захватил заложницу в московском метро

В Москве утром во вторник вооруженный молотком мужчина в метро напал на работницу станции и взял ее в заложники, сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел на станции метрополитена "Технопарк".
Мужчина около часа держал работницу в помещениях контролера станции.
Как сообщает издание Mash, на станцию прибыла полиция, которая заложницу освободила, а мужчину задержала.
Задержанному 46 лет. Мотивы его действий пока неизвестны.
Сообщается, что работница метро не пострадала.
Ожидается, что в ближайшее время будет проведена экспертиза, чтобы выяснить, вменяем ли нападавший.