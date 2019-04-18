Конституционный суд отклонил иск депутатов "Согласия" в связи с КОЗ

Как сообщила агентству LETA представитель КС Кетия Стразда, дело было возбуждено по исковому заявлению 20 депутатов Сейма предыдущего созыва от партии "Согласие".

По мнению истцов, оспоренные нормы необоснованно допускают чрезмерную государственную поддержку производства электроэнергии в когенерации и из возобновляемых ресурсов и не отвечают 64-й статье Конституции.

КС заключил, что Кабмин уполномочен устанавливать порядок обязательной закупки электроэнергии, и что с тех пор, как законодатель законом о рынке электроэнергии предусмотрел государственную поддержку производства электроэнергии, порядок надзора за ней постоянно совершенствуется.

КС признал оспоренные нормы отвечающими 64-й статье Конституции.

Деятельность государства должна быть направлена на устойчивое развитие, в том числе на разработку долгосрочного правового регулирования, указывает КС.

Поэтому правовое регулирование, которое в дальнейшем способствует долгосрочному и надежному производству электроэнергии, отвечает требованию устойчивого развития государства.

КС признал, что Кабмин, приняв оспоренные нормы, регулирующие расчеты самокомпенсации, действовал в соответствии с нормами права высшей юридической силы и общими правовыми принципами, а также разумно и соразмерно достижимым целям конкретной государственной поддержки. Таким образом Кабмин не нарушил предоставленное законодателем полномочие устанавливать обоснованную цену обязательной закупки электроэнергии.