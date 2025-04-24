Какие преимущества даст перевод накоплений со 2-го пенсионного уровня? Разъяснение Минблага

Перевод пенсионного капитала со второго уровня на первый гарантирует его сохранность и возможность только увеличения, отметила старший эксперт департамента социального страхования Министерства благосостояния Байба Кукшинова.
На практике это означает, что пожилой человек будет получать пенсию по возрасту, которая будет состоять из частей первого и второго пенсионных уровней, пояснили в министерстве. По словам Кукшиновой, данное предложение выгодно тем, что позволяет заранее выбрать - продолжать участие во втором уровне пенсионной системы или перевести накопленный капитал второго уровня в первый.
Если человек за пять лет до достижения пенсионного возраста примет решение прекратить участие во 2-м пенсионном уровне, тогда накопленный капитал будет добавлен к первому уровню. После такого выбора возврат к участию во втором уровне будет невозможен, объяснила специалист.
При достижении пенсионного возраста размер пенсии будет рассчитываться с учетом капитала, зарегистрированного на индивидуальном счете застрахованного лица в первом уровне и актуализированного с учетом ежегодных индексов заработной платы, а также капитала, накопленного во втором уровне государственной фондированной пенсионной схемы.
Как пояснили в министерстве, пенсия по возрасту гарантируется до конца жизни. Часть пенсии, рассчитанная на основе капитала второго уровня, зависит от объема накоплений - чем больше накоплено, тем выше эта часть пенсии.
В случае перевода капитала пенсия ежегодно будет индексироваться.
Согласно данным Государственного агентства социального страхования, участники фондированной пенсионной схемы, которые в прошлом году при назначении пенсии отказались от участия во втором уровне, накопили в среднем 6575,42 евро. Средняя продолжительность участия в системе второго уровня составляет 18 лет.
В настоящее время, достигнув пенсионного возраста и приняв решение выйти на пенсию, человек может выбрать один из двух вариантов.
Можно перевести накопленный капитал второго пенсионного уровня в первый уровень, и тогда размер пенсии по возрасту будет рассчитываться на основе капитала, зарегистрированного в первом уровне, а также накоплений второго уровня.
Например, если к моменту выхода на пенсию в возрасте 65 лет у человека накоплено 6575 евро во втором уровне, то его пенсия будет состоять из суммы, рассчитанной по первому уровню, и дополнительно - примерно 33 евро в месяц за счет капитала второго уровня.
Второй вариант - приобрести полис страхования жизни, то есть пожизненной пенсии, пояснила Байба Кукшинова.
Ранее сообщалось, что Министерство благосостояния планирует внести поправки в Закон о государственных пенсиях, которые позволят гражданам, являющимся участниками государственной накопительной пенсионной схемы, прекратить участие во втором уровне пенсионной системы за пять лет до наступления пенсионного возраста и добавить накопленный капитал к первому уровню.
Это позволит людям выбирать, что делать с капиталом, накопленным на втором пенсионном уровне, по мере приближения к выходу на пенсию, чтобы снизить риск потери денег из-за волатильности финансовых рынков.
Пенсионный доход состоит из пенсии по старости, в которую входит пенсионный капитал, накопленный в рамках первого и второго уровней. Накопительная часть пенсии составляет значительную часть пенсии по старости. В настоящее время накопления второго уровня инвестируются в финансовые рынки, и их стоимость может как увеличиваться, так и снижаться.
В министерстве отметили, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, а доход на пенсии был как можно выше.
Эти поправки позволят гражданам принять решение о переводе накоплений на первый уровень, что гарантирует, что капитал не будет уменьшаться, а может только увеличиваться. Это будет добровольный выбор - человек сам решит, когда ему это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет, говорится в сообщении министерства.
Предложение было подано в Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам). По нему будет принято решение, передавать ли его на голосование в Сейм.
Аналогичные поправки о более гибком использовании пенсионного капитала второго уровня уже предлагались бюджетно-финансовой комиссии в 2022 году, но политики тогда не были готовы поддержать это предложение.
В Латвии работает 3-уровневая пенсионная система:
1-й пенсионный уровень (государственная обязательная схема нефондированных пенсий): она зависит непосредственно от уплаченного социального налога.
2-й пенсионный уровень (государственная схема фондированных пенсий). Часть от уплаченных соцвзносов (6% от брутто-зарплаты, с которой взимался соцналог) направляется в частные пенсионные фонды (обычно банковские). План выбирает сам будущий пенсионер. А банки эти накопления вкладывают в различные финансовые инструменты и приумножают. Впрочем, по мнению Минфина, делается это не очень эффективно.
3-й пенсионный уровень (частная добровольная пенсионная схема). По желанию можно часть зарплаты отчислять в частные пенсионные фонды, чтобы на старости лет получить прибавку к государственной пенсии.
Ранее сообщалось, что председатель правления инвестиционной компании Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Анжелика Добровольска в интервью агентству LETA выразила мнение, что правительство Латвии должно внедрить устойчивое решение, которое позволило бы в период падения фондового рынка отсрочить выплату капитала второго пенсионного уровня или обеспечить его поэтапную выплату из инвестиционного плана.
После этого Министерство финансов сообщило, что концептуально поддерживает возможность в кризисных ситуациях, например, при существенном падении финансовых рынков, ввести более гибкий механизм выплаты накоплений второго пенсионного уровня - в том числе с возможностью ее отсрочки или поэтапной выплаты.
В то же время министерство отмечает, что основополагающий принцип пенсионной системы Латвии заключается в связке первого и второго уровней - накопления из обоих уровней объединяются для формирования общей пенсии. Если будет отсрочена только выплата накоплений второго уровня, а пенсия первого уровня будет назначена, этот принцип нарушается.
Поэтому для оценки и реализации подобного предложения необходимо участие и позиция Министерства благосостояния как ответственного учреждения, поясняет Минфин.
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