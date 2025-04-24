Какие преимущества даст перевод накоплений со 2-го пенсионного уровня? Разъяснение Минблага

Пенсионный доход состоит из пенсии по старости, в которую входит пенсионный капитал, накопленный в рамках первого и второго уровней. Накопительная часть пенсии составляет значительную часть пенсии по старости. В настоящее время накопления второго уровня инвестируются в финансовые рынки, и их стоимость может как увеличиваться, так и снижаться.

В министерстве отметили, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, а доход на пенсии был как можно выше.

Эти поправки позволят гражданам принять решение о переводе накоплений на первый уровень, что гарантирует, что капитал не будет уменьшаться, а может только увеличиваться. Это будет добровольный выбор - человек сам решит, когда ему это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет, говорится в сообщении министерства.

Предложение было подано в Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам). По нему будет принято решение, передавать ли его на голосование в Сейм.

Аналогичные поправки о более гибком использовании пенсионного капитала второго уровня уже предлагались бюджетно-финансовой комиссии в 2022 году, но политики тогда не были готовы поддержать это предложение.

В Латвии работает 3-уровневая пенсионная система:

1-й пенсионный уровень (государственная обязательная схема нефондированных пенсий): она зависит непосредственно от уплаченного социального налога.