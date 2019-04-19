Похороненный на пустыре пес выбрался из могилы и вернулся к хозяевам
Полуживой пес выбрался из собственной могилы и отправился на поиски хозяев - об этом невероятном случае в своем Instagram сообщила руководитель российского питомника "Открой свое сердце" Ирина Мудрова, чьи волонтеры нашли животное на дороге.
Собаке, как оказалось, 18 лет, у нее было воспаление кишечника в запущенной форме. Однако уже на следующий день нашлись хозяева, которые очень обрадовались"воскрешению" своего питомца.
"При встрече были слезы, сбивчивый рассказ о судьбе пса.
Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина, и последнее, я надеюсь, приключение у него самое печальное - он умер... и его похоронили",
- написала Мудрова.
В комментариях к посту говорится, что владельцы решили, что пес умер, когда у него начались судороги и он перестал двигаться.
Они положили его в мешок, отнесли на пустырь и немного присыпали землей. Позднее собака очнулась, выбралась наружу и пошла к людям.
Хозяева забрали Дика домой и намерены лечить.