Пт, 19.04.2019
Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол, и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром. Каспар Камбала

Похороненный на пустыре пес выбрался из могилы и вернулся к хозяевам
Счастливое "воскрешение"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: AFI

Полуживой пес выбрался из собственной могилы и отправился на поиски хозяев - об этом невероятном случае в своем Instagram сообщила руководитель российского питомника "Открой свое сердце" Ирина Мудрова, чьи волонтеры нашли животное на дороге.

Собаке, как оказалось, 18 лет, у нее было воспаление кишечника в запущенной форме. Однако уже на следующий день нашлись хозяева, которые очень обрадовались"воскрешению" своего питомца.

"При встрече были слезы, сбивчивый рассказ о судьбе пса.

Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина, и последнее, я надеюсь, приключение у него самое печальное - он умер... и его похоронили",

- написала Мудрова.

В комментариях к посту говорится, что владельцы решили, что пес умер, когда у него начались судороги и он перестал двигаться.

Они положили его в мешок, отнесли на пустырь и немного присыпали землей. Позднее собака очнулась, выбралась наружу и пошла к людям.

Хозяева забрали Дика домой и намерены лечить.

ФОТО: instagram.com/irina.mudrova_open_your_hearts

Читать также

Актуально

НАВЕРХ