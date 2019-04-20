Сердце Дуксиса. "Он даже не знал, что люди могут быть добры к нему"

Там кашляли, будто сидел седой старичок. Смешной пес с длинными ушами и седым носом высунул голову из сумки своей хозяйки, будто виновато посмотрел на меня и снова спрятался в своем укрытии. Приблизительно 10-летний Дуксис - собака с тяжелой судьбой. На склоне лет он обрел свое собачье счастье быть любимым.

Пару лет назад, когда супруг 25-летней Лаумы замолвил слово о собаке, она покачала головой - "не хочу", мол. Однако позже согласилась, но это должна была быть собака из приюта, которая действительно нуждалась в человеческой ласке и любви. Просмотрев в Facebook несколько приютов, она наткнулась на сообщение о песике с нелегкой судьбой, который проживал в приюте Labās mājas.

8 лет в одной комнате

В тот солнечный летний день Лаума с Каспаром приехали в этот приют. В одном помещении находились две собаки: милая такса и зажатый, забившийся в угол комок породы русский той-терьер. Когда его вывели погулять, Лаума надеялась - он оживет и проявит интерес, однако... пес застыл как мумия.

Девушка поняла - его вряд ли кто-то захочет "усыновить" и сердце ее сжалось. В этот момент судьба пёсика Дуксиса и была решена!

В приют той-терьер попал после того, как полиция и сотрудник ПВС отреагировали на жалобы соседей одного многоквартирного дома в Болдерае. Здесь был нелегальный собачий питомник - в течение нескольких лет. Вместе с другими собратьями по несчастью Дуксис здесь проживал около 8 лет. В маленьком помещении.

Было понятно одно: он никогда не гулял. Он не видел траву, снег, лесные тропинки, облака. Его не любили и не ласкали. У него было больное сердце и другие заболевания.

Это был единственный кобель среди сук - машина по производству щенков.

"Так как его не водили к ветеринару, его сердечная недостаточность развилась в большие проблемы с дыхательной системой, мочевым пузырём, желчным пузырем. Он боялся людей и не понимал, зачем его гладят. Скорее всего, его били, так как он дёргался при каждом резком движении. А когда видел еду, становился бешенным. Как рассказывают работники приюта, такая реакция развилась оттого, что кормили собак раз в неделю - кто первым среагировал, тот и набил желудок, а остальные оставались голодными.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За щенков, которые рождались в этом собачьем аду, просили от 300 до 500 евро за каждого, утверждая, что малыши здоровы, однако это была ложь.

Возможно, у части потомства наблюдаются проблемы с сердцем, как и у их отца.

Будни Дуксиса

Теперь Дуксис - это любимчик семьи. За эти два года он пережил столько радостных моментов, как никогда в своей жизни. Он понял, что люди могут быть добрыми, а мир - это не только маленькая комната.

Но проблемы со здоровьем дают о себе знать. Дуксис кашляет, когда просыпается, когда радуется, когда сидит в сумке на плече любимой хозяйки.

Каспар и Лаума тщательно следят за его самочувствием. "Да, это не дешево. Недавно он заболел панкреатитом и мы думали, все, конец, но он выкарабкался", - говорит Лаума.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

До того, как он попал в заботливые руки, его адоптировала некая пожилая женщина, которая недавно потеряла свою собаку. Однако в новом доме пес прожил около недели, так как заботиться о больном Дуксисе живущая на пенсию не смогла.

Теперь же в выходные дни Дуксису нравится будить хозяев своим холодным и влажным носом. Если результата нет, Дуксис начинает кашлять. Хозяева встают и теперь одна дорога - на кухню, где Дуксис начинает настойчиво лаять.

Кормят его специальным кормом - для тех, у кого проблемы с желудком. Однако больше всего ему нравятся консервы, которые пес может есть вечно!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Собака настолько привыкла к хозяевам, что переживания, связанные с расставаниями, сказываются на здоровье.

"Однажды после наркоза мы оставили его в клинике. Когда он проснулся и понял, что рядом нет любимых людей, он так испереживался, что начал писать кровью. Спросили у врача - может, виноват наркоз? Он ответил, что у собак от стресса начинается внутреннее воспаление".

Дуксис и море

Лаума хорошо помнит этот день, когда Дуксис впервые за свою жизнь увидел море. Он внимательно разглядывал сосны, шишки, как ходил по песку..