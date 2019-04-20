Суд в США приговорил выданного Латвией россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

"Вынесен приговор в отношении Юрия Мартышева. Он ранее признал вину по двум пунктам обвинения: сговор и соучастие в компьютерном проникновении. В общей сложности по этим двум статьям наказание составляло 15 лет лишения свободы", - рассказал он.

"В конце слушаний судья огласил приговор - это оказалось 78 месяцев лишения свободы, то есть 6,5 лет. С учетом скидки за хорошее поведение, которая составляет 54 дня в году, этот срок, соответственно, будет снижен примерно еще на 1 год. Юрий провел в местах лишения свободы на данный момент два года, то есть ему остается еще порядка 3,5 лет", - добавил Тарасов.

По его словам, россиянину назначили "символический штраф в размере 200 долларов". Кроме того, суд установил, что сумма ущерба, который причинил Мартышев, составила порядка 8,8 млн долларов. "Это реституция, то есть возмещение убытков. Но это не значит, что он обязан эти деньги отдать завтра", - пояснил Тарасов.

Он отметил, что апелляция на решение суда подаваться не будет, поскольку Мартышев ранее пошел на сделку со следствием. "Что касается апелляции, то в данном случае это неприменимо, потому что приговор вынесен в соответствии со сделкой, в которую ранее Юрий вступил, он давал показания в ходе процесса с участием присяжных по делу своего подельника по имени Руслан Бондарь. Руслан Бондарь был осужден в рамках этого же дела и был приговорен к 14 годам лишения свободы. Юрий выступал в качестве свидетеля, и с ним была заключена сделка; как часть этой сделки было ограничение возможности обжалования", - объяснил адвокат.

Тарасов рассказал также, что на оглашении приговора присутствовали родственники Юрия - брат и сестра, которые прилетели в США из Латвии.