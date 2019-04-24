Произошедший на прошлой неделе пожар в соборе Парижской Богоматери шокировал многих, кто наблюдал, как в пламени погибает история. Однако нужно радоваться, что удалось сохранить главные структуры здания и многие из его ярких витражей. В свою очередь то, что погибло в пламени, по-прежнему живет в искусстве.