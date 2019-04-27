Много православных нательных крестов. На территории таллиннской больницы найдены останки

По словам археолога Мартина Мальве из Тартуского университета, во дворе больницы проводят так называемые охранные раскопки, чтобы изучить полосу земли под обновляемой теплотрассой.

"Частично здесь будут проложены новые трассы, частично обновят старые. К нашему удивлению, мы обнаружили здесь место захоронения. Раньше нам было известно, что в конце 1930-х годов во время строительства зданий больницы здесь находили православные нательные кресты и медные деньги, сообщалось даже об одном надгробном камне с надписью кириллицей", - рассказал Мальве.

Он добавил, что в 1982 году во время строительства здания новой поликлиники архитектор Каупо Деэмант обнаружил десятки захоронений с православными крестами.

"Тогда предположили, что это кладбище находится несколько дальше от зданий, но удивительно то, что кладбище расположено на такой большой территории. Этого никто не мог ожидать.

Это место захоронения русского гарнизона. Поскольку в начале 18 века на этом месте построили военно-морской госпиталь, рядом с ним было и кладбище", - сказал археолог.

По словам Мальве, военно-морской госпиталь открыли в 1715 году, а в 1730-м рядом построили и пехотный госпиталь. Очевидно, умерших в обоих госпиталях солдат хоронили рядом с лечебными учреждениями.

Останки умершего в 18 веке солдата. ФОТО: Sander Ilvest

"Все покойники похоронены в деревянных гробах. Мы нашли гробовые доски и гвозди. Много православных нательных крестов. Похоронены в основном взрослые мужчины, но есть и единичные захоронения несовершеннолетних", - сказал Мальве.

Письменные источники свидетельствуют: когда российские войска участвовали в военной деятельности, раненых везли сюда.

"Есть несколько сообщений о том, как в 18 и 19 веке госпиталь был переполнен больными. Историк Хейно Густавсон достаточно подробно рассматривает историю этого госпиталя в своих работах. То, насколько точными оказались его описания возможного местонахождения кладбища, поражает", - говорит Мальва.

По его словам, на участке современной больницы в 18 веке располагалось большое кладбище, где все могилы были хорошо обозначены.

Типичная российская монета - деньга 1738 года чеканки. ФОТО: Sander Ilvest

Работы археологов в окрестностях больницы, видимо, затянутся на долгое время. Помимо раскопок, связанных с теплотрассой, на очереди уже новые: под нынешним двором больницы планируют построить подземную парковку.

!Перед строительством парковки должны быть проведены очень большие кладбищенские раскопки. Придется перекопать всю территорию, прежде чем здесь можно будет начать строительство", - полагает археолог.

Покойники были похоронены по правилам: головой на запад. В основном это одиночные захоронения, но в отдельных случаях хоронили и поверх уже существовавших могил.

Несмотря на то, что во дворе больницы неоднократно проводились различные раскопки, все же здесь есть оазисы, в которых останки хорошо сохранились.

На старых картах видно, что на этой территории находилась и маленькая православная церковь.

"Церковь была где-то здесь на территории. Могло ли ее местоположение оказаться под каким-то из зданий больницы, сейчас неизвестно. Возможно, какой-то фундамент или еще что-то выйдет наружу. Это была маленькая деревянная церковь, мы можем вообще ее не найти. Но вероятность, что она где-то на этой площадке, все же есть", - сказал Мальве.

Ранее на территории, на которой в начале 1980-х построили поликлинику, тоже нашли захоронения десятков российских солдат. ФОТО: Sander Ilvest

Помимо захоронений, археологи нашли мусорные ямы 19 века.

"Когда кладбище было заброшено, это территорию использовали как свалку. Мусорные ямы – закрытое скопление, все из одного периода. Мы нашли мусорные ямы и в прошлом году во время раскопок у Пярнуского шоссе, 59b. Они были более поздние – 1930-х годов. Кажется, это достаточно типично, что бывшие кладбища использовали как свалки", - отметил Мальве.

По его словам, кладбища времен шведского и российского владычества находились в окрестностях города в песчаных местах.