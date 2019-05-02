5 знаков Зодиака, которым повезет в мае 2019 года

Телец

Тельцам повезет, ведь это их месяц, их время. Для большинства людей это будет не такой яркий и успешный период, поэтому Тельцы смогут обогнать многих конкурентов и соперников. Удача улыбнется Тельцам и в любви, и в финансовой сфере.

Сложной будет середина мая.

Импульсивность возрастет, поэтому необходимо будет сдерживать эмоции. Несмотря на общий диссонанс, май хорошо подходит для новых дел и ответственных задач на работе.

Не стоит отсиживаться в стороне: пора рваться в бой, пока остальные ослаблены, а сами Тельцы на подъеме.

Близнецы

У Близнецов наступает период, идеально подходящий для самоанализа и творческой деятельности. Даже если представители этого знака не работают в креативной сфере, им все равно повезет в мае 2019 года, потому что так хотят звезды. Они помогут принимать нестандартные решения, которые приведут к карьерному росту и повышению дохода.

Необычные и яркие поступки будут очень полезными в любви.

В плане харизмы в мае Близнецам не будет равных - они смогут произвести хорошее впечатление на кого угодно. Продуктивными будут флирт и романтические свидания.

В отношениях, которые длятся уже некоторое время, также придется проявиться находчивость и смекалку. Пришла пора показать любимому человеку свою преданность.

Дева

Девы найдут вдохновение и мотивацию для работы, новые увлечения.

Им откроются новые горизонты, а звезды и планеты будут находиться в полной гармонии, поэтому на этих новых горизонтах практически не возникнет трудностей и неприятностей.

Май очень хорош для отдыха, улучшения самочувствия и очищения от негативных программ. В это время необходимо заняться своей душой и телом, а все остальное - вторично.

Несмотря на то, что работа отойдет на второй план, она все равно останется важной, и Девам в ней должно повезти. Эксперты dailyhoro.ru советуют направлять энергию не только на новые задачи и креативную деятельность, но и на обязанности, домашние дела.

Весы

У Весов будет много шансов на любовные победы и на успехи в бизнесе и делах. Созидательное настроение и энергетика звезд сделают их более смелыми, более решительными. Стоит воспользоваться этим во всех сферах жизни.

Обострится интуиция представителей данного знака - шестое чувство не раз спасет их от фиаско и поможет принять важное решение вовремя. Вселенная снабдит Весов большой удачей.

Это значит, что из любых проблем они быстро найдут выход. Главное - не наживать себе врагов и не чинить никому препятствий самостоятельно, никого не провоцировать.

Рыбы

У Рыб начинается период переосмысления. Вселенная приятно удивит людей этого знака, предоставив им возможность найти новый фарватер в жизни, обрести внутреннюю гармонию. Рыбам звезды будут помогать во всем понемножку, поэтому выделить какое-то основное направление не получится.

Астрологи утверждают, что в мае дом станет местом силы для Рыб. В домашней обстановке будет легко зарядиться энергией, чтобы впоследствии достичь успехов на работе и в любви.

Это не значит, что уединение пойдет на пользу: иногда нужно менять обстановку, выбираясь в людные места. Май - время максимальной свободы для Рыб.