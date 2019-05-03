У дома латвийского миллионера была замечена корова и... медведь

Встреча с дикими животными для миллионера Юлия Круминьша не редкость, так как он живёт окрестностях леса. Однако на этой неделе предпринимателю случилось пережить очень занятный инцидент, которым он поделился с порталом Apollo.
2-ого мая камеры, установленные у дома Круминьша зафиксировали во дворе медведя.
Фотогалерея: Медведь и корова во дворе Юлия Круминьша
На фотографиях видно, как косолапый лениво прогуливается по двору.
На одном из снимков видно, как расслабленное животное спит и не спеша наслаждается отдыхом у кучи веток.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали медведя во дворе и ночью.
На фотографии видно, что медведь разлёгся в многозначительной позе в том же самом месте, где был замечен в светлое время суток.
После появления нежданного гостя этим всё не закончилось: у окна дома была замечена корова.
На фотографии видно, как корова пронзительным взглядом смотрит в окно гостиной комнаты миллионера.