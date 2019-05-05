ФОТО: В Таллинне пришвартовался гигантский круизный лайнер

Самым крупным по тоннажу в этом сезоне станет круизный лайнер Norwegian Getaway, он посетит Таллинн 14 раз, а самым крупным по вместимости туристов MSC Meraviglia - лайнер, который берет на борт до 5000 пассажиров, летом зайдет в Таллинн 11 раз.

Ходящий под бермудским флагом 18-палубный Regal Princess в воскресенье прибыл к причалу в Таллинне в 7.47 с 3600 туристами на борту.

Прибывшее из Петербурга судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Варнемюнде в окрестностях Ростока, затем пойдет в Осло, Копенгаген и Нюнашамн.

Одиннадцатидневный круиз "Скандинавия и Россия" начинается и завершается в Хельсинки, завершение круиза - 13 мая. Снова Regal Princess ждут в Таллинне 16 июня.

В марте этого лайнер Regal Printsess попал и в международные новости, когда примерно в двух километра к северу порта Гран Терк Доминиканской Республики были спасены два американца, на своем самолете стартовавшие с острова Сан-Мартинес и после нескольких часов полета из-за поломки мотора упавшие с самолетом в море.

Капитан шедшего в направлении Сан-Мартинес Regal Princess сразу после получения сигнала бедствия изменил курс и спас американцев, дрейфовавших в море на импровизированном плоту.