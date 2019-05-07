ВИДЕО: Убегая от полиции, мужчина спрыгнул с третьего этажа

Несколько минут спустя сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Один из полицейских отправился на третий этаж автостоянки, где в последний раз видели предполагаемого преступника.

Вскоре работник правопорядка его обнаружил и дал команду понять руки, но мужчина перепрыгнул через перила и упал на газон тремя этажами ниже.

На место случившегося немедленно были вызваны медики, остальные сотрудники полиции продолжили искать второго мужчину. Несколько минут спустя был замечен молодой человек, который пытался скрыться от работников полиции и начал бежать. Вскоре и он был пойман.

Упавший с третьего этажа 35-летний мужчина был госпитализирован.

Также выяснилось, что он раньше уже попадал в поле зрения полиции. Второй задержанный, 17-летний юноша, был передан сотрудникам Государственной полиции.