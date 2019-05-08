Ср, 8.05.2019
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Стали известны промежуточные результаты проверки на шоу "Голос. Дети"

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Микелла Абрамова

ФОТО: https://www.instagram.com/alsou_a/

Первый канал назначил проверку голосования на шоу "Голос. Дети", так как победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова Микеллы была названа аномальной. Сейчас стало известно, какие из регионов показали эту аномалию. Об этом пишет Lenta.ru.

Наиболее активное голосование велось из пяти регионов: Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник среди экспертов по кибербезопасности. 

Для проверки голосования приглашена компания, которая сотрудничает с Интерполом -  Group-IB.

Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и определяют была ли накрутка.

Проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС. Известно, что на это может уйти до трех-четырех недель.

Первый канал и Group-IB отказались комментировать промежуточные результаты проверки. 

Ранее Ержана Максима, проигравшего дочери Алсу, пригласили в X-Factor.

Напомним, мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.

В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.

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