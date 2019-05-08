Стали известны промежуточные результаты проверки на шоу "Голос. Дети"

Первый канал назначил проверку голосования на шоу "Голос. Дети", так как победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова Микеллы была названа аномальной. Сейчас стало известно, какие из регионов показали эту аномалию. Об этом пишет Lenta.ru.