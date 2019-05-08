Стали известны промежуточные результаты проверки на шоу "Голос. Дети"

Первый канал назначил проверку голосования на шоу "Голос. Дети", так как победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова Микеллы была названа аномальной. Сейчас стало известно, какие из регионов показали эту аномалию. Об этом пишет Lenta.ru.
Наиболее активное голосование велось из пяти регионов: Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник среди экспертов по кибербезопасности.
Для проверки голосования приглашена компания, которая сотрудничает с Интерполом - Group-IB.
Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и определяют была ли накрутка.
Проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС. Известно, что на это может уйти до трех-четырех недель.
Первый канал и Group-IB отказались комментировать промежуточные результаты проверки.
Напомним, мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.
В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.