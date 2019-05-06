Пн, 6.05.2019
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Ержана Максима, проигравшего дочери Алсу, пригласили в X-Factor

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ФОТО: скриншот видео

Участника шоу "Голос. Дети" Ержана Максима пригласили для частие в британском телепроекте X-Factor. Напомним, что он уступил победу дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелле. В Интернете разразился настоящий скандал, так как многие посчитали голосование "аномальным" и усомнились в справедливости победы. На данный момент идет проверка голосов. 

"Недавно позвонили из Лондона, приглашают на британский X-Factor. Сказали, что окажут поддержку.

Мы теперь думаем: нам сейчас нужно догонять по урокам, теперь Ержану нужно учить английский язык", - цитирует маму мальчика Гульмиру Алибек издание StarHit.ru.

Она также призналась, что руководство канала "Пятница" пригласило ее сына выступить на церемонии вручения Премии Муз-ТВ 2019 в Москве.

Известно, что на данный момент у Ержана подписан контракт о гастролях с компанией "Юнайтед". Все дальнейшие решения принимаются только родителями. 

Сам юный талант хочет пойти учиться в музыкальную школу и получить профессиональное образование. 

Напомним, мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.

В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу. 


Ранее шеф-редактор шоу "Голос. Дети" оказался в больнице с инфарктом.

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