"В Латвии таких ветров нет, но за этим будущее". Latvenergo нацелилось на ветряные парки

Программа повышения эффективности и развития концерна предусматривает не только сокращение расходов, но и развитие новых направлений деятельности, и одним из них является получение энергии ветра.

"Мы знаем, что в некоторых регионах Европы достигается такая эффективность производства ветряной энергии, что уже не нужна государственная поддержка.

В Латвии не бывает таких сильных ветров, но ясно, что эти устройства будут становиться все более эффективными, и мы должны быть готовы к этому.

Уже сейчас мы разрабатываем пилотный проект, за которым последуют крупные ветряные парки. Мы будем развивать производство электроэнергии из ветра и убеждены, что рынок и технологии будут готовы к тому, чтобы это было эффективно", - сказал член совета Latvenergo.

Бичевскис пока не сообщил, в каких регионах пилотные проекты могут быть реализованы.

"Мы работаем в нескольких направлениях. Ясно, что первая очередь проекта будет на суше, потому что парки не на суше значительно дороже. Это уже будет следующая стадия - изучение, можно ли их развивать не на суше", - сказал представитель компании.

После анализа эффективности пилотных проектов к 2025 году концерн намерен рассмотреть создание более крупных ветряных электростанций.

Оптимистичный сценарий предусматривает, что к 2030 году в ветряных парках будет производиться до 0,5 тераватт-часов электроэнергии в год.