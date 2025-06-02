Литовский концерн приобрел конкурента и укрепил позиции на сельскохозяйственном рынке в Латвии

Компания Linas Agro приобрела Elagro Trade за 25,5 миллиона евро.

В рамках сделки были приобретены зерноприемные элеваторы в Элее, Екабпилсе и Скулте, что позволило увеличить общую мощность хранения зерна компании до 161 000 тонн.

Также в Элее и Екабпилсе были приобретены складские мощности для хранения семян, удобрений, средств защиты растений и жидких удобрений.

Председатель правления Linas Agro отметил, что эта сделка улучшит операционные и финансовые результаты всей группы.

Согласно информации ресурса Firmas.lv, в 2024 году Elagro Trade достигла оборота в 162,836 млн евро, что на 5,8% больше, чем в 2023 году. Прибыль компании увеличилась в 2,5 раза и составила 1,275 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2010 году, ее уставной капитал составляет 4 514 210 евро.

В прошлом финансовом году, длившемся с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, Linas Agro показала оборот в 123,396 млн евро, что на 31,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Компания понесла убытки в размере 331 451 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

Компания Linas Agro зарегистрирована в 2003 году, ее уставной капитал составляет 5,747 млн евро.