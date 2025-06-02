Падение грузоперевозок: где железная дорога ищет новые грузы?

Он пояснил, что в нынешней геополитической ситуации, прежде всего, необходимо сотрудничество с соседними странами в привлечении грузов, а также в работе в ремонтных мастерских, чтобы обеспечить диверсификацию возможностей для бизнеса. LDz также видит большой потенциал во внутренних грузовых перевозках.

"К сожалению, в прошлом у LDz было только одно направление грузоперевозок в порты Латвии - с востока. Если у местных предприятий не было возможности перевозить свои грузы - будь то цемент, лес, торф или зерно - по железной дороге, то развивался автомобильный транспорт, и мы видим, что в прошлом году по латвийским дорогам проехало более 80 миллионов тонн грузов", - добавил генеральный директор LDz.

Он пояснил, что LDz не может взять на себя все эти грузы, но преимущества с точки зрения безопасности движения, сокращения выбросов и разгрузки дорог очевидны, когда в дело вступает железная дорога.