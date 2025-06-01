Путин опустошает пенсионный фонд России ради войны

Дыра в российском бюджете растет с каждым днем. Причина очевидна - западные санкции и падение цен на нефть. Диктатор России Владимир Путин решил использовать деньги государственного пенсионного фонда для покрытия военных расходов. Это свидетельствует о все более тяжелом положении российской экономики, сообщает портал ntv.
Владимир Путин не считается с потерями, когда речь идет о поддержке военной машины России. Российский дикстатор не только отправляет солдат платить за войну своей кровью на украинском фронте. Эта война стоит огромных денег, создавая в бюджете гигантские дыры, которые Кремль ежегодно латает, направляя на это миллиарды из Фонда национального благосостояния.
Фонд национального благосостояния существует с 2008 года и, подобно другим государственным инвестиционным фондам, вкладывает деньги в акции и другие активы, обеспечивая стабильность пенсионной системы России. До войны было немыслимо использовать средства этого фонда на покрытие бюджетного дефицита. Однако теперь для Путина это стало нормой - разграбить пенсионные накопления ради финансирования вторжения. По данным агентства Reuters, Кремль собирается в этом году изъять из резервов фонда сумму, эквивалентную 4,8 миллиарда евро, чтобы покрыть дефицит бюджета, который может вырасти в три раза по сравнению с прошлым годом. Пенсионный фонд служит своего рода финансовым буфером, но его резервы стремительно уменьшаются.
"Это лишь краткосрочное решение проблемы", - поясняет Александра Прокопенко в подкасте ntv. Прокопенко много лет консультировала Центробанк России, а теперь живет в Берлине, работая в аналитическом центре Carnegie Endowment for International Peace. "У России еще остаются определенные резервы, например, в виде Фонда национального благосостояния. Также есть некоторые возможности маневрировать с бюджетами, благодаря чему российская экономика на краткий период остается устойчивой", - говорит Прокопенко. Однако долгосрочной устойчивости у нее уже нет, о чем свидетельствует стремительно растущее социальное неравенство. С начала войны бедные стали еще беднее, а богатые - богаче.
Разрыв между богатыми и бедными увеличивается и потому, что Путин выкачивает ресурсы из гражданской экономики в пользу военной машины. Он готов многим пожертвовать ради войны. Кремль направляет треть всех государственных расходов на оборону, что составляет около 7% годового ВВП страны.
Российские граждане чувствуют последствия войны и иначе. Экономика страны перегрета. Ставка Центробанка составляет головокружительные 21%, что делает кредиты непомерно дорогими. В марте инфляция достигла 10,3% - многие россияне жалуются на беспрецедентно высокие цены, например, на сливочное масло. Хотя российская экономика все еще растет, темпы этого роста давно не были такими низкими. В ближайшем будущем Путину придется искать другие источники финансирования своей войны.
Доходы России сокращаются, поскольку цены на нефть продолжают падать. Прокопенко отмечает, что это серьезный экономический риск для Кремля: "Бюджет России в значительной степени зависит от экспорта нефти, а доходы от нее снижаются. Из-за этого дефицит бюджета продолжает увеличиваться, как свидетельствуют последние оценки Министерства финансов". Поэтому не позднее 2026 года расходы придется существенно сократить. Это, вероятно, не затронет военные расходы, а вот гражданская экономика понесет серьезные потери.
Другой важный аспект, влияющий на экономику России, - это западные санкции. С начала войны США и Евросоюз ввели многочисленные ограничения в отношении российского финансового, военного и энергетического секторов.
Особенно болезненными для Москвы могут стать так называемые вторичные санкции США. Это ограничение для компаний из третьих стран, которые продолжают бизнес с Россией, например, закупая нефть и газ. Однако пока неясно, решатся ли США задействовать этот механизм: президент Дональд Трамп постоянно меняет свое отношение к Путину, колеблясь между дружбой и открытой враждой.
Но и без США давление продолжается. ЕС недавно принял уже 17-й пакет санкций. Он направлен против так называемого российского "теневого флота", перевозящего нефть и нефтепродукты. Около 200 кораблям запретили заходить в порты ЕС.
"Санкции, особенно последний пакет, работают, потому что повышают издержки для российской экономики. Каждому владельцу танкера из теневого флота приходится искать способы обхода санкций, это требует все больше ресурсов, что неизбежно отражается в росте цен", - объясняет Прокопенко.
ЕС стремится продолжить сжимать кольцо вокруг российской экономики и уже готовит 18-й пакет санкций. Среди прочего, планируется запретить использование газопроводов Nord Stream и отключить 20 российских банков от международной платежной системы Swift.
Но смогут ли санкции заставить Путина прекратить войну? Прокопенко в этом сомневается. По ее словам, Путин руководствуется не экономикой, а совершенно иными соображениями. "Для Путина это давно уже вышло за рамки простой рациональности", - говорит эксперт.
По его мнению, даже огромные потери в самом начале войны не смогли удержать Путина от вторжения. Поэтому сомнительно, что растущие издержки смогут остановить его на этом кровавом пути. "Я не думаю, что он начинал считать потери", - говорит Прокопенко.
Тем не менее, несмотря на все игнорирование реальности, однажды экономическая реальность настигнет Кремль. Резервы российского пенсионного фонда в конечном итоге иссякнут, подчеркивает эксперт. Путину придется выкачивать из гражданской экономики все больше людских и финансовых ресурсов для ведения войны, и далеко не факт, что ресурсов хватит на длительную перспективу.
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