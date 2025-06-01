Путин опустошает пенсионный фонд России ради войны

Но и без США давление продолжается. ЕС недавно принял уже 17-й пакет санкций. Он направлен против так называемого российского "теневого флота", перевозящего нефть и нефтепродукты. Около 200 кораблям запретили заходить в порты ЕС.

"Санкции, особенно последний пакет, работают, потому что повышают издержки для российской экономики. Каждому владельцу танкера из теневого флота приходится искать способы обхода санкций, это требует все больше ресурсов, что неизбежно отражается в росте цен", - объясняет Прокопенко.

ЕС стремится продолжить сжимать кольцо вокруг российской экономики и уже готовит 18-й пакет санкций. Среди прочего, планируется запретить использование газопроводов Nord Stream и отключить 20 российских банков от международной платежной системы Swift.

Но смогут ли санкции заставить Путина прекратить войну? Прокопенко в этом сомневается. По ее словам, Путин руководствуется не экономикой, а совершенно иными соображениями. "Для Путина это давно уже вышло за рамки простой рациональности", - говорит эксперт.

По его мнению, даже огромные потери в самом начале войны не смогли удержать Путина от вторжения. Поэтому сомнительно, что растущие издержки смогут остановить его на этом кровавом пути. "Я не думаю, что он начинал считать потери", - говорит Прокопенко.

Тем не менее, несмотря на все игнорирование реальности, однажды экономическая реальность настигнет Кремль. Резервы российского пенсионного фонда в конечном итоге иссякнут, подчеркивает эксперт. Путину придется выкачивать из гражданской экономики все больше людских и финансовых ресурсов для ведения войны, и далеко не факт, что ресурсов хватит на длительную перспективу.