Ср, 8.05.2019
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Полиция разыскивает без вести пропавшую Регину Флурере

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ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает без вести пропавшую Регину Флурере 1954 года рождения, которая живет в Германии, в Унтермункхейме.

В последний раз она связывалась с родственниками в январе 2019 года и пояснила, что находится в Штутгарте, однако сейчас ее местонахождение неизвестно.

Полиция просит посмотреть на фотографию женщины, и если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или любая другая ценная информация, звоните по номерам телефонов 67086678, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.

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