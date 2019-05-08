Полиция разыскивает без вести пропавшую Регину Флурере

Госполиция разыскивает без вести пропавшую Регину Флурере 1954 года рождения, которая живет в Германии, в Унтермункхейме.
В последний раз она связывалась с родственниками в январе 2019 года и пояснила, что находится в Штутгарте, однако сейчас ее местонахождение неизвестно.
Полиция просит посмотреть на фотографию женщины, и если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или любая другая ценная информация, звоните по номерам телефонов 67086678, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.