В Сейм поданы все необходимые подписи для создания следственной комиссии по КОЗ

В Сейм поданы необходимые 34 подписи депутатов за создание парламентской следственной комиссии по вопросам системы компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии.
Первым за создание парламентской комиссии подписался его инициатор, депутат оппозиции Дидзис Шмитс (KPV LV). Также создание комиссии поддержали несколько депутатов Союза "зеленых" и крестьян, другие внутренние оппозиционеры KPV LV, не входящие во фракции депутаты и представители "Согласия".
Депутаты считают, что в ходе парламентского расследования должны быть изучены действия государства по созданию не отвечающей правовым нормам Латвии и Европейского союза системы поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии и когенерации. Также планируется провести расследование, почему не велся соответствующий и достаточный мониторинг и контроль этой системы.
Решение о создании следственной комиссии должен принять Сейм.
Обязательство ликвидировать КОЗ было одним из основных предвыборных обещаний KPV LV. В настоящее время Минэкономики под руководством представляющего эту партию министра Ральф Немиро разрабатывает способы ликвидации КОЗ, чтобы избежать больших затрат.