В Сейм поданы все необходимые подписи для создания следственной комиссии по КОЗ

Первым за создание парламентской комиссии подписался его инициатор, депутат оппозиции Дидзис Шмитс (KPV LV). Также создание комиссии поддержали несколько депутатов Союза "зеленых" и крестьян, другие внутренние оппозиционеры KPV LV, не входящие во фракции депутаты и представители "Согласия".

Депутаты считают, что в ходе парламентского расследования должны быть изучены действия государства по созданию не отвечающей правовым нормам Латвии и Европейского союза системы поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии и когенерации. Также планируется провести расследование, почему не велся соответствующий и достаточный мониторинг и контроль этой системы.

Решение о создании следственной комиссии должен принять Сейм.