Поклонники запустили флешмоб в поддержку дочери Алсу

Вот уже несколько недели не утихает скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы на музыкальном шоу "Голос. Дети". Теперь поклонники девочки решили запустить флешмо, и защитить юную исполнительницу. Об этом пишет StarHit.ru.
Поклонники Микеллы придумали свой способ ответить всем недоброжелателям. Им надоела постоянна травля девочки, поэтому они решили запустить флешмоб в поддержку юной певицы и придумали хештег #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу.
Поклонники пишут, что желают счастья ей и Алсу, просят не бросать музыку и надеются на общий с Алсу альбом.
"Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу, выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами", - призвали поклонники.
Напомним, мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.
В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу. Ержана Максима, проигравшего Микелле, пригласили в X-Factor.