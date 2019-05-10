Поклонники запустили флешмоб в поддержку дочери Алсу

Вот уже несколько недели не утихает скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы на музыкальном шоу "Голос. Дети". Теперь поклонники девочки решили запустить флешмо, и защитить юную исполнительницу. Об этом пишет StarHit.ru.