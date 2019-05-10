Пт, 10.05.2019
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Поклонники запустили флешмоб в поддержку дочери Алсу

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Микелла Абрамова и Алсу

ФОТО: https://www.instagram.com/nadezhdahaylo/

Вот уже несколько недели не утихает скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы на музыкальном шоу "Голос. Дети". Теперь поклонники девочки решили запустить флешмо, и защитить юную исполнительницу. Об этом пишет StarHit.ru.

Поклонники Микеллы придумали свой способ ответить всем недоброжелателям. Им надоела постоянна травля девочки, поэтому они решили запустить флешмоб в поддержку юной певицы и придумали хештег #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу.

Поклонники пишут, что желают счастья ей и Алсу, просят не бросать музыку и надеются на общий с Алсу альбом.

"Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу, выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами",  - призвали поклонники. 

 

Напомним, мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.

В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу. Ержана Максима, проигравшего Микелле, пригласили в X-Factor.

Ранее стали известны промежуточные результаты проверки на шоу "Голос. Дети".

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