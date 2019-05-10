Слишком много тратим: министр экономики поручил Latvenergo снизить расходы

Министр экономики Ральф Немиро поручил предприятиям Latvenergo, Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls снизить расходы, сообщили агентству LETA в бюро министра.
С целью уменьшить финансовое бремя для потребителей электроэнергии параллельно с предложением по подготовке к решению проблемы компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии по инициативе Немиро 17 апреля 2019 года состоялось первое заседание рабочей группы по снижению расходов на распределение электроэнергии.
В нем участвовали Немиро, министр финансов Янис Рейрс и представители вышеперечисленных компаний.
Совету Latvenergo еще в октябре 2018 года было поручено найти способы снизить расходы на распределение электроэнергии, но этот вопрос продвигается медленно и непродуктивно, отметил Немиро.
Теперь он поручил работать над сокращением расходов не только Latvenergo, но и Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls.
Министр поручил всем трем компаниям к следующему заседанию рабочей группы подготовить подсчеты, конкретные предложения и направления деятельности, с помощью которых можно будет снизить бремя части распределения электроэнергии и счета за электричество для жителей Латвии. Следующее заседание рабочей группы будет созвано до конца мая.
Член совета Latvenergo Мартиньш Бичевскис ранее рассказал агентству LETA, что Latvenergo разработало предложения, позволяющие снизить тарифы Sadales tīkls на 5%-25% в зависимости от групп потребления.