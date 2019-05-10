Слишком много тратим: министр экономики поручил Latvenergo снизить расходы

С целью уменьшить финансовое бремя для потребителей электроэнергии параллельно с предложением по подготовке к решению проблемы компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии по инициативе Немиро 17 апреля 2019 года состоялось первое заседание рабочей группы по снижению расходов на распределение электроэнергии.

В нем участвовали Немиро, министр финансов Янис Рейрс и представители вышеперечисленных компаний.

Совету Latvenergo еще в октябре 2018 года было поручено найти способы снизить расходы на распределение электроэнергии, но этот вопрос продвигается медленно и непродуктивно, отметил Немиро.

Теперь он поручил работать над сокращением расходов не только Latvenergo, но и Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls.

Министр поручил всем трем компаниям к следующему заседанию рабочей группы подготовить подсчеты, конкретные предложения и направления деятельности, с помощью которых можно будет снизить бремя части распределения электроэнергии и счета за электричество для жителей Латвии. Следующее заседание рабочей группы будет созвано до конца мая.