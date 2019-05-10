Баранник восстановил в должности Рейнбаха; Якринс с поста уходит

Эта ротация персонала осуществлена по распоряжению вице-мэра Риги Вадима Баранника.

Согласно его распоряжению, последний день работы Якринса в качестве и. о. директора департамента сообщения - 13 мая, а Рейнбах приступит к выполнению своих должностных обязанностей 14 мая.

Как сообщалось, 12 марта решением Верховного суда закончено судопроизводство по решению Ушакова об увольнении Рейнбаха с поста главы департамента сообщения. Частная жалоба Рижской думы отклонена.

По словам представителя Верховного суда Ласмы Звейниеце, дело по существу и не рассматривалось - суд первой инстанции не принял иск, окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.