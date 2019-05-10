Баранник восстановил в должности Рейнбаха; Якринс с поста уходит

В связи с возвращением Виталия Рейнбаха на должность директора департамента сообщения Рижской думы свои обязанности в департаменте прекратит выполнять исполняющий его обязанности Эмил Якринс, сообщила агентству LETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола.
Эта ротация персонала осуществлена по распоряжению вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Согласно его распоряжению, последний день работы Якринса в качестве и. о. директора департамента сообщения - 13 мая, а Рейнбах приступит к выполнению своих должностных обязанностей 14 мая.
Как сообщалось, 12 марта решением Верховного суда закончено судопроизводство по решению Ушакова об увольнении Рейнбаха с поста главы департамента сообщения. Частная жалоба Рижской думы отклонена.
По словам представителя Верховного суда Ласмы Звейниеце, дело по существу и не рассматривалось - суд первой инстанции не принял иск, окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Ушаков отстранил Рейнбаха от должности в августе 2016 года. Уволить мэр его не мог из-за возражений профсоюза. За время с августа 2016 года по декабрь 2018-го Рейнбаху выплачена зарплата в размере 46 тыс. евро.