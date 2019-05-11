Названы страны, где самое дешевое жилье у моря

Цены на однокомнатную квартиру в Болгарии начинаются от 25 тысяч евро, а если с видом на море — от 30 тысяч. Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры начинается с 35 тысяч евро. Однако предложений домов в пешей доступности от моря не то, чтобы было много. Дом на первой береговой линии будет стоить около 250–300 тысяч.

Недвижимость в Турции следует сразу после Болгарии. В этой стране в основном предлагают квартиры в жилых комплексах. Стоимость недвижимости около моря составит от 40–50 тысяч евро.

В Черногории наиболее популярные и бюджетные регионы — Барская и Будванская ривьеры. Там цены на недвижимость будут начинаться от 50–60 тысяч евро. Ближе к Бару минимальная стоимость начинает расти до 90 тысяч евро, а непосредственно у самого моря — от 135 тысяч.

В Греции представлены как квартиры экономкласса, так и роскошные виллы на Крите, Родосе и Корфу. Самым недорогим регионом является полуостров Халкидики. Цена дома в хорошем состоянии рядом с морем и с участком начинается от 190 тысяч евро, а цены на квартиры — от 80 тысяч. Цена квартиры на первой береговой линии в пределах 100 метров от моря в среднем будет составлять 125 тысяч.

Испания, к слову, стала самой востребованной страной у россиян.

Там "превосходно развитая инфраструктура, отличные пляжи, длительный купальный сезон, хорошее транспортное сообщение".