Что означает цвет кошки, перебежавшей дорогу. Не только черный!
Знаки окружают нас повсюду, и наши предки нашли объяснение многим фактам, происходящим в повседневной жизни. Они касаются не только быта, но и событий вне дома. Кошки, переходящие дорогу, могут сулить как удачу, так и беду.
Цвет кошки, перебегающей дорогу, может рассказать о грядущих событиях, поэтому эксперты dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать такие знаки судьбы. Благодаря наблюдательности наших предков и в современном мире можно запросто заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к разного рода событиям и не упустить свою выгоду.
Рыжая кошка
- По примете, кошка яркого рыжего окраса, пробегающая перед идущим человеком, сулит ему приятные события в скором времени. Прогнать кошку - к неприятностям и неурядицам в личной жизни.
- Еще одна примета гласит, что рыжая кошка - предвестник праздничного события.
Молодым девушкам такой знак может указывать на свадебное торжество или знакомство с будущим мужем.
Также примета сулит завершение трудностей и материальные блага.
- Кошка рыжего цвета, норовящая проскочить перед транспортом, наоборот, сулит большие неприятности.
Серая кошка
- Шмыгнувшая перед ногами серая кошка предвещает завершение трудностей, связанных с финансовым положением.
- Кошка серого цвета перебежала дорогу - ждите выгодных предложений.
- Если автомобиль сбил или задел кошку серого цвета, быть беде. Такой знак указывает на ограбление, проблемы с финансами и здоровьем.
Отменить действие такой приметы можно, приютив котенка или пожертвовав некоторую сумму приютам для животных.
Белая кошка
- По поверьям, белая кошка сулит удачу, а значит, если она перебежала дорогу, трудности в скором времени завершатся.
- Белая кошка указывает на скорое приятное знакомство, которое может быть связано как с личной жизнью, так и с деловым партнерством.
- Примета гласит, что если белая кошка бежит через дорогу, можно загадать желание, и оно обязательно исполнится.
- Еще одна примета указывает на то, что за человеком присматривает его ангел-хранитель.
Ночью белая кошка, метнувшаяся наперерез, сулит неприятности. В таком случае стоит свернуть с маршрута и обойти опасное место.
Черная кошка
- По примете, кошка, бегущая справа налево, обещает завершение черной полосы. Также такая примета указывает на невозможность каверзы со стороны недоброжелателей.
- Черная кошка, пересекающая путь слева направо, сулит испытания и мелкие неприятности.
- Бросившаяся под ноги черная кошка предупреждает об опасности и о том, что на пути ждут неприятности. Человеку в таком случае стоит выбрать другую дорогу.
- Кошка, перебежавшая дорогу на перекрестке, указывает на то, что в скором времени придется пожертвовать чем-то ради благополучной жизни.
Разноцветная кошка
- Пестрое животное, пробежавшее наперерез, указывает на счастливый случай. Обычно после такого знака везение преследует человека на протяжении целой недели.
- Трехцветная кошка сулит бездетным парам скорое пополнение, а семьям с детьми - радостные новости об их отпрысках. Незамужним такой знак указывает на скорую встречу со второй половинкой.
Трехцветная кошка, согласно примете, способна снимать сглаз и порчу, поэтому, если она перебежала дорогу, стоит проверить себя на наличие негатива.
Примет о кошках великое множество, ведь они с незапамятных времен живут рядом с человеком. Они способны предупредить о беде, защитить от неурядиц и поднять настроение своим хозяевам. Также считается, что эти животные обладают даром исцелять.