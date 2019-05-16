Чт, 16.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Что означает цвет кошки, перебежавшей дорогу. Не только черный!
На удачу или на беду

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ФОТО: Pixabay

Знаки окружают нас повсюду, и наши предки нашли объяснение многим фактам, происходящим в повседневной жизни. Они касаются не только быта, но и событий вне дома. Кошки, переходящие дорогу, могут сулить как удачу, так и беду.

Цвет кошки, перебегающей дорогу, может рассказать о грядущих событиях, поэтому эксперты dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать такие знаки судьбы. Благодаря наблюдательности наших предков и в современном мире можно запросто заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к разного рода событиям и не упустить свою выгоду.

Рыжая кошка

  • По примете, кошка яркого рыжего окраса, пробегающая перед идущим человеком, сулит ему приятные события в скором времени. Прогнать кошку - к неприятностям и неурядицам в личной жизни.
  • Еще одна примета гласит, что рыжая кошка - предвестник праздничного события.

Молодым девушкам такой знак может указывать на свадебное торжество или знакомство с будущим мужем.

Также примета сулит завершение трудностей и материальные блага.

  • Кошка рыжего цвета, норовящая проскочить перед транспортом, наоборот, сулит большие неприятности.

Серая кошка

  • Шмыгнувшая перед ногами серая кошка предвещает завершение трудностей, связанных с финансовым положением.
  • Кошка серого цвета перебежала дорогу - ждите выгодных предложений.
  • Если автомобиль сбил или задел кошку серого цвета, быть беде. Такой знак указывает на ограбление, проблемы с финансами и здоровьем.

Отменить действие такой приметы можно, приютив котенка или пожертвовав некоторую сумму приютам для животных.

Белая кошка

  • По поверьям, белая кошка сулит удачу, а значит, если она перебежала дорогу, трудности в скором времени завершатся.
  • Белая кошка указывает на скорое приятное знакомство, которое может быть связано как с личной жизнью, так и с деловым партнерством.
  • Примета гласит, что если белая кошка бежит через дорогу, можно загадать желание, и оно обязательно исполнится.
  • Еще одна примета указывает на то, что за человеком присматривает его ангел-хранитель.

Ночью белая кошка, метнувшаяся наперерез, сулит неприятности. В таком случае стоит свернуть с маршрута и обойти опасное место.

Черная кошка

  • По примете, кошка, бегущая справа налево, обещает завершение черной полосы. Также такая примета указывает на невозможность каверзы со стороны недоброжелателей.
  • Черная кошка, пересекающая путь слева направо, сулит испытания и мелкие неприятности.
  • Бросившаяся под ноги черная кошка предупреждает об опасности и о том, что на пути ждут неприятности. Человеку в таком случае стоит выбрать другую дорогу.
  • Кошка, перебежавшая дорогу на перекрестке, указывает на то, что в скором времени придется пожертвовать чем-то ради благополучной жизни.

Разноцветная кошка

  • Пестрое животное, пробежавшее наперерез, указывает на счастливый случай. Обычно после такого знака везение преследует человека на протяжении целой недели.
  • Трехцветная кошка сулит бездетным парам скорое пополнение, а семьям с детьми - радостные новости об их отпрысках. Незамужним такой знак указывает на скорую встречу со второй половинкой.

Трехцветная кошка, согласно примете, способна снимать сглаз и порчу, поэтому, если она перебежала дорогу, стоит проверить себя на наличие негатива.

Примет о кошках великое множество, ведь они с незапамятных времен живут рядом с человеком. Они способны предупредить о беде, защитить от неурядиц и поднять настроение своим хозяевам. Также считается, что эти животные обладают даром исцелять.

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