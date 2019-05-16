Что означает цвет кошки, перебежавшей дорогу. Не только черный!

Цвет кошки, перебегающей дорогу, может рассказать о грядущих событиях, поэтому эксперты dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать такие знаки судьбы. Благодаря наблюдательности наших предков и в современном мире можно запросто заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к разного рода событиям и не упустить свою выгоду.

Рыжая кошка

Молодым девушкам такой знак может указывать на свадебное торжество или знакомство с будущим мужем.

Серая кошка

Белая кошка

Черная кошка

Разноцветная кошка

Трехцветная кошка, согласно примете, способна снимать сглаз и порчу, поэтому, если она перебежала дорогу, стоит проверить себя на наличие негатива.

Примет о кошках великое множество, ведь они с незапамятных времен живут рядом с человеком. Они способны предупредить о беде, защитить от неурядиц и поднять настроение своим хозяевам. Также считается, что эти животные обладают даром исцелять.