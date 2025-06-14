Цены на нефть после ударов Израиля по Ирану: есть ли угроза?

"Такие действия втянут Америку в конфликт, что приведет к еще большим региональным потрясениям и глобальной неопределенности", - предупреждает в интервью The New York Times Меган Л. О’Салливан, директор Белферского центра по науке и международным делам при Гарвардской школе Кеннеди, в прошлом работавшая в офисе советника по национальной безопасности США.

Тем не менее, у Ирана есть веские причины не идти на такой шаг: почти весь его собственный экспорт нефти также идет через Ормуз. "На месте Ирана я бы дважды подумал, прежде чем закрывать пролив, - говорит Муйю Сюй, старший нефтяной аналитик по Азии в компании Kpler. - Если Иран перекроет Ормуз, он не сможет вывозить свои баррели".

Большая война в Персидском заливе может резко взвинтить цены на нефть. Фото: Jon Gambrell/AP Photo/picture alliance

Даже в случае частичной блокады поставки из региона не остановятся полностью. Саудовская Аравия и ОАЭ могут экспортировать часть своих объемов по трубопроводам. По данным Управления энергетической информации США, компания Saudi Aramco способна временно увеличить пропускную способность трубопровода East-West с 5 до 7 млн баррелей в сутки.

Рынок следит не только за войной

Пока военная операция продолжается, волатильность на рынке может оставаться высокой. Однако значительно более важными факторами ценообразования в этом году остаются торговые войны Дональда Трампа (их исход повлияет на динамику мировой экономики, а значит, и на спрос на нефть), а также смена стратегии ОПЕК+.

В начале июня страны ОПЕК+ договорились об очередном увеличении добычи - на 411 тысяч баррелей в сутки с июля. На столько же добыча возросла в мае и будет увеличена в июне. Цель - добиться снижения мировых цен, что должно привести к сокращению производства нефти в США и других странах, с которыми конкурирует картель.

Отскок цен, вызванный действиями Израиля, делает еще одно крупное повышение добычи более вероятным. "Это успокоит рынок и развернет цены вниз", - заключает стратег Danske Bank Наервиг Педерсен.

Так что заработать на конфликте между Израилем и Ираном будет сложно, хотя некоторые страны - в частности Россия, у которой доходы от нефти в последнее время резко сократились, - были бы в этом сильно заинтересованы.