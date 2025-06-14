Цены на нефть после ударов Израиля по Ирану: есть ли угроза?

Конфликт на Ближнем Востоке встревожил рынки. Но резкого скачка цен не произошло - инвесторы выжидают.
Военная операция Израиля против Ирана не стала полной неожиданностью. О том, что она готовится, в последние дни сообщали источники мировых СМИ. Удивила лишь дата - считалось, что Израиль нанесет удар позднее.
По словам высокопоставленного израильского чиновника, которого цитирует The Wall Street Journal, Израиль может продолжить наносить удары по военным объектам и объектам ядерной инфраструктуры еще в течение двух недель. Уровень непредсказуемости остается высоким.
Потенциально боевые действия на Ближнем Востоке могут оказать серьезное влияние на страны далеко за пределами региона. Он обеспечивает значительную часть мировой добычи нефти. Сам Иран - крупный производитель.
Но рынок пока что оценивает риски сдержанно. Почему - в материале DW.
Как реагируют рынки
13 июня нефть марки Brent в моменте показывала сильнейший дневной рост за последние три года - до 13%. Однако к вечеру рост замедлился до 6-7%. Цена барреля Brent не превышала 75 долларов США.
Акции, как это обычно бывает в периоды подобных кризисов, немного подешевели, а защитные активы подорожали. Так, фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 1% (европейские акции - еще меньше), а золото прибавило чуть меньше 1,5%. Паникой происходящее назвать не получается.
"Текущий уровень Brent не учитывает значительный риск нанесения какого-либо ущерба или нарушения работы иранской нефтяной инфраструктуры и экспорта из-за продолжающихся бомбардировок, - говорится в отчете финансовой группы SEB. - Риск перебоев с экспортом через Ормузский пролив невелик. Не слишком велик и риск того, что на Ближнем Востоке разразится (масштабная - Ред.) война".
Иранская нефть: объемы и риски
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Иран в последние месяцы, как и раньше, добывал около 3,4 млн баррелей нефти в сутки. Потенциал добычи, по оценке агентства, составляет 3,8 млн. От половины до двух третей иранской нефти идет на экспорт - в основном в Китай.
3,4 млн баррелей в сутки - это около 3% мирового производства. Заметная доля, но даже если иранская нефть полностью исчезнет с рынка (предпосылок для этого пока нет), партнеры по ОПЕК+ способны быстро ее компенсировать. В целом, по оценке МЭА, картель может нарастить добычу на 6,5 млн баррелей в сутки. Только Саудовская Аравия - на 3 млн.
Риск дефицита может возникнуть в случае, если боевые действия затронут другие крупные нефтедобывающие страны региона (ту же Саудовскую Аравию, Ирак или ОАЭ) - что пока не выглядит вероятным, - либо если будет нарушен проход танкеров через Ормузский пролив. Через него, по расчетам МЭА, проходит до 30% мировых морских поставок нефти.
Будет ли перекрыт Ормузский пролив?
Иран может попытаться заблокировать Ормузский пролив, чтобы оказать давление на союзников Израиля - прежде всего на США, где цена бензина является важным внутриполитическим фактором. Учитывая, что в прошлом Иран неоднократно угрожал блокадой, рынок учитывает этот риск.
"Такие действия втянут Америку в конфликт, что приведет к еще большим региональным потрясениям и глобальной неопределенности", - предупреждает в интервью The New York Times Меган Л. О’Салливан, директор Белферского центра по науке и международным делам при Гарвардской школе Кеннеди, в прошлом работавшая в офисе советника по национальной безопасности США.
Тем не менее, у Ирана есть веские причины не идти на такой шаг: почти весь его собственный экспорт нефти также идет через Ормуз. "На месте Ирана я бы дважды подумал, прежде чем закрывать пролив, - говорит Муйю Сюй, старший нефтяной аналитик по Азии в компании Kpler. - Если Иран перекроет Ормуз, он не сможет вывозить свои баррели".
Даже в случае частичной блокады поставки из региона не остановятся полностью. Саудовская Аравия и ОАЭ могут экспортировать часть своих объемов по трубопроводам. По данным Управления энергетической информации США, компания Saudi Aramco способна временно увеличить пропускную способность трубопровода East-West с 5 до 7 млн баррелей в сутки.
Рынок следит не только за войной
Пока военная операция продолжается, волатильность на рынке может оставаться высокой. Однако значительно более важными факторами ценообразования в этом году остаются торговые войны Дональда Трампа (их исход повлияет на динамику мировой экономики, а значит, и на спрос на нефть), а также смена стратегии ОПЕК+.
В начале июня страны ОПЕК+ договорились об очередном увеличении добычи - на 411 тысяч баррелей в сутки с июля. На столько же добыча возросла в мае и будет увеличена в июне. Цель - добиться снижения мировых цен, что должно привести к сокращению производства нефти в США и других странах, с которыми конкурирует картель.
Отскок цен, вызванный действиями Израиля, делает еще одно крупное повышение добычи более вероятным. "Это успокоит рынок и развернет цены вниз", - заключает стратег Danske Bank Наервиг Педерсен.
Так что заработать на конфликте между Израилем и Ираном будет сложно, хотя некоторые страны - в частности Россия, у которой доходы от нефти в последнее время резко сократились, - были бы в этом сильно заинтересованы.
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