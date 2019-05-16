KNAB: Должностные лица RTAB могли причинить ущерб в размере не менее 300 тыс. евро

В KNAB агентству LETA подтвердили, что 5 апреля в отношении должностных лиц RTAB начат уголовный процесс о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и использовании поддельных документов и мошенничестве.

13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек.

По уголовному делу задержаны два человека, признанных подозреваемыми. Оба они освобождены из-под стражи и в отношении них применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет занимать определенную должность, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Как сообщалось, это председатель правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро RTAB Инга Приедите.

Имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о том, что должностные лица RTAB, возможно, разбазарили финансовые средства учреждения в крупном размере, в том числе, заключая фиктивные договоры, оплачивая частные расходы, подделывая документы и используя их, трудоустраивая фиктивных работников и мошенничая с финансовыми средствами в крупных размерах.