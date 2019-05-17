Паромам между Болдераей, Вецмилгрависом и центром Риги быть. Их уже строят

Длина парома составит 24 метра, ширина - 6 метров. На каждом пароме будут места для 130 пассажиров и 50 велосипедов.

Беря во внимание длину маршрутов, было принято решение, что в северной части будут курсировать четыре парома, а в южной - два, так как второй маршрут короче.