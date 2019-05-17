Паромам между Болдераей, Вецмилгрависом и центром Риги быть. Их уже строят

Судоверфь BIC Aluminium начала строительство первого из шести паромов, которые, курсируя между Болдераей, Вецмилгрависом и центром Риги, решили бы транспортные проблемы в городе.
Строительство первого парома планируется закончить в течение 6 месяцев.
Длина парома составит 24 метра, ширина - 6 метров. На каждом пароме будут места для 130 пассажиров и 50 велосипедов.
Цена за одну поездку предположительно составит 4,5 евро, за перевозку велосипеда доплачивать не придется.
Для обеспечения непрерывного движения паромов интервалы между рейсами не должны превышать 30 минут.
Беря во внимание длину маршрутов, было принято решение, что в северной части будут курсировать четыре парома, а в южной - два, так как второй маршрут короче.