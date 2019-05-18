Британские ученые заявили о возможности излечения рака

Британский Институт исследования рака (ICR) сообщил, что выделит 75 млн фунтов стерлингов на разработку этих препаратов.

Институт планирует открыть современный центр для создания новых лекарств. Центр предусмотрено основать в лондонском районе Саттон, на юге британской столицы.

Глава института Пол Уоркман заявил, что самой серьезной проблемой в лечении онкологических заболеваний остается способность раковых клеток адаптироваться к медикаментам и вырабатывать лекарственную устойчивость.

Как указал Уоркман, новые препараты, которые пока находятся в стадии разработки, будут способны сдерживать распространение рака в долгосрочной перспективе. Также увеличится вероятность излечения от онкозаболеваний.

По словам исследователей, современные методы борьбы с раком, например, химиотерапия, иногда не приносят результатов, так как злокачественные клетки выживают, адаптируются, и болезнь возвращается.

"Способность раковых клеток эволюционировать и развивать резистенцию - главная причина большинства смертей от рака и основная проблема в борьбе с этим заболеванием", - отметил Уоркман.

Он указал, что ICR занимается разработкой радикально нового способа лечения онкозаболеваний, пытаясь заранее предугадать, как именно будут эволюционировать раковые клетки. Главная цель ученых состоит в том, чтобы не позволить раковым клеткам вырабатывать устойчивость к противораковым препаратам.

Институт надеется привлечь к работе над проектом работали около 300 исследователей со всего мира из разных научных отраслей.

Как отметил корреспондент BBC по вопросам науки и здоровья Джеймс Галлахер, все виды рака постоянно эволюционируют. Это является серьезной проблемой по причине того, что рак может вернуться, если злокачественные клетки становятся устойчивыми к препаратам.

IRC надеется использовать этот процесс эволюции в поисках новых видов терапии.

Галлахер подчеркнул, что на ранних стадиях проведенных исследований были получены положительные результаты, однако до их применения на практике пройдет как минимум 10 лет.

Корреспондент добавил, что речь также идет об использовании сразу нескольких медикаментов. Кроме того исследователи используют программы искусственного интеллекта для того, чтобы научиться предсказывать и предотвращать эволюцию раковых клеток.

Как пишет BBC, глава нового исследовательского центра доктор Андреа Сотторива указал, что искусственный интеллект и математические прогностические методы могут помочь определить характер поведения раковых клеток, а также способ их реакции на новые медикаменты.

Исследователи уже занимаются разработкой новых лекарств с целью остановить работу молекулы белка APOBEC, которая является частью иммунной системы. Отмечается, что именно эту молекулу берут под свой контроль более половины разных клеток рака, что позволяет им сопротивляться иммунной системе.