Клубника в этом году дешевле и при этом вкусная. В чем подвох?

Глава Латвийской ассоциации плодоводов Мара Рудзате объясняет дружественную стоимость ягод снижением НДС, которое распространяется как на местные, так и на привозные ягоды.

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Как рассказал садовод и владелец крестьянского хозяйства Melnalkšņi Юрис Шварцс, секрет сладкой клубники прост:

"Раньше клубнику в основном привозили из Испании, и мы смеялись, что это резиновые ягоды, но теперь импортеры поняли, что более вкусные ягоды в Греции.

Сорт один и тот же - Camarosa, но условия, в который ягоды спели, разные", - пояснил он.

Как выяснилось, в Испании немного жарче, чем в Греции, к тому же температура воздуха днем и ночью существенно не отличается, а для того, чтобы клубника была сладкой и ароматной, ей необходимо солнышко и тепло днем, но прохлада ночью. В Греции суточные колебания температуры как раз больше, чем в Испании, а именно, ночь, как правило, гораздо прохладнее, чем день.

"Искусственно ничего сделать нельзя - все зависит от климата", - рассказал эксперт.

Юрис Шварцс отметил, что тот же принцип распространяется и на местную ягоду - в то лето, когда в "клубничное время" дни теплые, а ночи прохладные, клубника настолько сладкая, что покупатели диву даются: "Что это за сорт такой?".

Он добавил, что клубника из Испании транспортируется по суше, находясь в термоконтейнере, и, чем ягоды дольше в пути, тем хуже вкус. По признанию профессионала, в зарубежной ягоде химикалий больше.

Эксперт прогнозирует, что местная клубника, которая растет в поле, попадет на прилавки в середине июня - около 10-го числа.

Те ягоды, что выращиваются в теплицах, уже собирают.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как рассказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы Татьяна Марченкова, в Латвии ежегодно на наличие пестицидов проверяется как местная, так и привозная клубника - в этом году планируется проверить 14 образцов местной клубники и 12 зарубежной.

В предыдущие годы во взятых образцах остатки пестицидов обнаружены не были.

К тому же стоит принимать во внимание, что во всех странах Европы единые требования, то есть контрольные службы Испании и Греции также проверяют свою продукцию.

Галерея: Клубника на Рижском центральном рынке

В Латвии в среднем один образец продукта проверяют на более чем 150 остатков пестицидов.

Если садовод использует пестициды согласно инструкции, то еще до сбора ягод они разлагаются и здоровью не угрожают, отмечают в ПВС.