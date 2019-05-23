Беда Латвии: в правление Оперы и Rīgas satiksme по 60 кандидатов, а работать руками некому

Председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Эва Селга отметила TVNET одну интересную проблемную ситуацию на нынешнем рынке труда Латвии.

"Если мы говорим о проблемах на рынке труда, то сложилась весьма интересная ситуация - не хватает специалистов и работников "просто труда",

а если посмотреть, сколько заявок на правление Национальной оперы или в совет Rīgas satiksme, увидим, что там по 50 - 60 кандидатов.

Это руководители высшего звена, вместе с чем образовался избыток специалистов такого профиля", - поделилась Селга.

Для решения такой ситуации Селга предлагает принять решение на государственном уровне для того, чтобы привлечь инвестиции.

"В Латвии много мозгов, но нет тех, кто мог бы совершать конкретные действия. Привлекать экспертов, рабочих и специалистов, а также инвестиции", - таковы, по ее словам, ожидания руководителей по персоналу.

По мнению Селги, наибольший переизбыток специалистов наблюдается в управлении предпринимательством, юриспруденции и общественных отношениях. В то же время в Латвии ощущается нехватка IT-специалистов, врачей и инженеров.

"Говоря об опытных сотрудниках, у которых не только хорошее образование, но и определенный опыт работы, становится очевидно, что работу ищут и бывшие члены правления банков, советов предприятий.

У этих людей очень хорошее образование, порой даже полученное в США, но сейчас никак не найти способ, как использовать эти ресурсы. Это проблема.

Об этом мы говорили и со Службой занятости, и с Минблагом, так как эти люди просто уедут из Латвии. Нам сейчас уже не хватает рабочих рук, а если "утекут и мозги", случится полный провал", - заявила Селга.

По ее мнению, стереотип о дешевой рабочей силе из-за границы не соответствует действительности:

"Стоит понимать, что нет дешевой рабочей силы. Если мы надеемся, что можем привлечь работников с Украины или Беларуси, которых зачастую считают "дешевой рабочей силой", стоит понимать, что на самом деле она совсем недешевая.

Они все же едут сюда заработать и за маленькие деньги работать уже не согласны", - признала Селга.

Руководитель платформы Biznesam.lv Дайнис Лоцанс в свою очередь отметил, что на данный момент "фактически во всех отраслях наблюдается дефицит хороших сотрудников, поэтому поисками персонала зачастую занимаются и сами сотрудники, привлекая своих знакомых. Другой вопрос - насколько они профессиональны... Найти хороших специалистов - трудоемкий процесс", - признает эксперт.

По его мнению, это задача станет только сложнее.

Селга добавляет, что уже IT-специалистов привозят из различных стран - Украины, Индии, Пакистана, Беларуси. Есть и другие отрасли, в которых много иностранных сотрудников, например, в строительстве. Однако, есть и отрасли, в которых иностранная рабочая сила не годится, так как необходимо знать государственный язык.