В пятницу можно будет проголосовать только на своем участке

Такое решение принято на основании разговора с организацией, отвечающей за системы обмена данными об избирателях.

Возможность голосовать не на своем участке была предусмотрена только в дни предварительного голосования.

Напомним, ранее в четверг Сейм принял поправки к закону о выборах в Европарламент, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.

Поправки, поданные депутатами от оппозиции, предусматривают, что в пятницу избирательные участки будут работать с 10 до 20 часов. Ранее предусматривалось, что они будут работать с 10 до 16 часов.