Чт, 23.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

В пятницу можно будет проголосовать только на своем участке

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Урна для голосования

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В третий день предварительного голосования на выборах в Европарламент, в пятницу, избиратели смогут голосовать только на тех участках, на которых они зарегистрированы, сообщила на пресс-конференции руководитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

Такое решение принято на основании разговора с организацией, отвечающей за системы обмена данными об избирателях.

Возможность голосовать не на своем участке была предусмотрена только в дни предварительного голосования.

Напомним, ранее в четверг Сейм принял поправки к закону о выборах в Европарламент, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.

Поправки, поданные депутатами от оппозиции, предусматривают, что в пятницу избирательные участки будут работать с 10 до 20 часов. Ранее предусматривалось, что они будут работать с 10 до 16 часов.

Как сообщалось, сегодня из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав. В предварительном голосовании избиратель может голосовать не на том участке, на котором зарегистрирован, но для этого нужен обмен данными между участками.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ