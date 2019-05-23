В пятницу можно будет проголосовать только на своем участке

В третий день предварительного голосования на выборах в Европарламент, в пятницу, избиратели смогут голосовать только на тех участках, на которых они зарегистрированы, сообщила на пресс-конференции руководитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.
Такое решение принято на основании разговора с организацией, отвечающей за системы обмена данными об избирателях.
Возможность голосовать не на своем участке была предусмотрена только в дни предварительного голосования.
Напомним, ранее в четверг Сейм принял поправки к закону о выборах в Европарламент, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.
Поправки, поданные депутатами от оппозиции, предусматривают, что в пятницу избирательные участки будут работать с 10 до 20 часов. Ранее предусматривалось, что они будут работать с 10 до 16 часов.
Как сообщалось, сегодня из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав. В предварительном голосовании избиратель может голосовать не на том участке, на котором зарегистрирован, но для этого нужен обмен данными между участками.