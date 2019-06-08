Ночёвка в бочке и "русская провинция": 5 островов Балтийского моря для бывалых путешественников

Конечно, острова Балтийского моря не ассоциируются у неискушенных путешественников с беспечным отдыхом у теплого ласкового моря, что обычно предлагают нам туристические путевки по Средиземноморью. Однако этим местам есть что показать и чем по-настоящему удивить. Русский TVNET рассказывает о пяти островах в Балтийском море, которые непременно стоит посетить, особенно если кажется, что уже везде был.
Готланд (Швеция)
Площадь: 2994 кв. километров
В географическом центре Балтийского моря находится самый крупный и один из самых красивых островов - Готланд. Сегодня остров принадлежит Швеции, однако так было не всегда: во время русско-шведской войны в начале XIX века, остров был русской провинцией.
Единственный на Готланде крупный город - Висбю. Здесь проживает всего 23 тысячи человек, а это почти половина всего населения острова. Считается, что среди всех скандинавских средневековых городов именно Висбю сохранился лучше всего, а все из-за того, что находится на острове.
Как добраться: на самолете (35 минут из Стокгольма) или на пароме (в пути — около 3 часов).
Сааремаа (Эстония)
Площадь: 2922 кв. километров
Сааремаа — самый большой эстонский остров. Здесь каждый найдет занятие себе по душе — рыбалка, СПА, морские прогулки, гонки на квадрациклах. Главным и фактически единственным городом на Сааремаа является Курессааре, который также можно назвать главным курортом Эстонии. Каждый год сюда тянутся толпы туристов со всей Балтии, чтобы попариться в баньке, расслабиться на массажном столе или полежать в джакузи.
Как добраться: на пароме из Таллина или Виртсу
Эланд (Швеция)
Площадь: 1347 квадратных километров
Эланд — второй по размеру в Швеции после острова Готланд. Сюда съезжаются любители редкой атмосферы и характерных островных пейзажей. Остров также знаменит своими песчаными пляжами, общая протяжённость которых 280 км.
Как добраться: на пароме из Стокгольма или из острова Готланд. На машине из города Кальмар по длинному Эландскому мосту.
Лолланн (Дания)
Площадь: 1250 кв. км
Остров Лоллан представляет собой живописное сочетание зеленых равнин и холмов, переплетающихся с водной гладью. Этот остров просто создан для занятий спортом и любителей природы. Здесь целые мили велосипедных дорожек, превосходные возможности для плавания, рыбалки и катания на лодке.
Как добраться: На пароме из Путтгардена (Германия) или с Лангеланна (Дания); или по шоссе — через тоннель из Копенгагена через Фальстер.
Хийумаа (Эстония)
Площадь: 989 кв. киломметров
Остров славится своими историческими маяками и первозданной природой. Он отлично подойдет для тех путешественников, кто любит сельский отдых, спокойствие и уединение - население острова всего чуть более 10 000 человек. Туристов здесь также практически нет, ведь обычно все едут на Саарему. Зато здешние пейзажи точно не оставят вас равнодушными. Кстати, здесь доступно своеобразное жилье - туристам предлагают переночевать в бочке или в вигваме.
Как добраться: с порта Рохукюла ( около 100 км от Таллинна)
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