Без разницы: снова возможно голосование на выборах в ЕП на любом избирательном участке

Центризбирком (ЦИК) возобновил возможность сегодня голосовать на выборах в Европарламент (ЕП) в Латвии на любом избирательном участке, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лива Лайзане.
Это значит, что сегодня до 20.00 избиратели могут проголосовать и на тех избирательных участках, на которых они не зарегистрированы.
Сегодня предприятию Soaar с партнерами удалось выявить и устранить сбой в системе обмена данными между избирательными участками в интернете. Причину сбоя Лайзане не назвала.
ЦИК напоминает, что возможность проголосовать на любом избирательном участке законом предусмотрена только в дни предварительного голосования при условии обеспечения обмена данными между избирательными участками в режиме онлайн.
Сегодня - третий день предварительного голосования на выборах ЕП.
Напомним, в Латвии продолжается предварительное голосование на выборах в Европарламент. Избирательные участки будут открыты до 20 часов.
Основным днем для голосования на выборах в ЕП остается суббота, когда проголосовать можно будет только на своем участке.