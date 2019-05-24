Без разницы: снова возможно голосование на выборах в ЕП на любом избирательном участке

Это значит, что сегодня до 20.00 избиратели могут проголосовать и на тех избирательных участках, на которых они не зарегистрированы.

Сегодня предприятию Soaar с партнерами удалось выявить и устранить сбой в системе обмена данными между избирательными участками в интернете. Причину сбоя Лайзане не назвала.

ЦИК напоминает, что возможность проголосовать на любом избирательном участке законом предусмотрена только в дни предварительного голосования при условии обеспечения обмена данными между избирательными участками в режиме онлайн.

Сегодня - третий день предварительного голосования на выборах ЕП.

Напомним, в Латвии продолжается предварительное голосование на выборах в Европарламент. Избирательные участки будут открыты до 20 часов.