Госказна эмитировала облигации на 300 млн евро

В Госказне сообщили, что Латвия, используя благоприятную ситуацию на финансовых рынках, выпустила дополнительную эмиссию эмитированных в феврале этого года облигаций со сроком погашения в 2049 году и привлекла финансирование в размере 300 млн евро с доходностью 1,764% с ранее фиксированной купонной (процентной) ставкой 1,875%.

Интерес инвесторов к облигациям был большим - спрос на облигации в 2,9 раза превысил предложение. Латвийские облигации приобрели более 80 инвесторов, в основном из европейских стран - Германии, Италии, Великобритании.

Ведущими банками эмиссии были Citi, Credit Agricole и Goldman Sachs.