ОЭСР посоветовала Латвии разработать план по борьбе с изменениями климата

Главными движущими силами этого прогресса в обзоре названы выполнение общих прав и обязанностей ЕС в сфере окружающей среды и большие инвестиции.

"Все еще высок уровень бедности, неравенства и региональных различий. Цикл планирования развития на период после 2020 года дает возможность лучше согласовать цели среды с целями развития экономики", - указывает ОЭСР.

Для Латвии важны возможности ускорить переход на более дружественную окружающей среде экономику.

Для этого надо лучше использовать налоги и пошлины в сфере охраны среды, улучшить качество связанных со средой инфраструктуры и услуг и инвестировать в новаторские возможности.

Латвия должна продолжать движение к достижению долгосрочных целей в сфере климата. При этом возобновляемые энергоресурсы обеспечивают 40% потребностей Латвии в энергии - это один из самых высоких показателей в странах ОЭСР.

Главным источником энергии страны в обзоре названа древесная биомасса, что отражает богатство лесных ресурсов. Однако удельный вес эмиссии парниковых газов в сельском хозяйстве возрос примерно до 1/4 общего объема и с развитием сельскохозяйственного производства и использования удобрений продолжит увеличиваться.

Латвии следует оценить синергию и компромиссы между использованием биомассы и целями политики, связанной с климатом, загрязнением воздуха, воды, использованием земли и биологическим многообразием и консолидировать достижения в использовании водных ресурсов и загрязнении воздуха и управлении.

ОЭСР рекомендует Латвии разработать план уменьшения изменений климата, устанавливающий вклад каждой отрасли экономики в уменьшение выбросов парниковых газов, улучшить знания о доступных возможностях уменьшения этих выбросов в отрасли сельского и лесного хозяйства.

Большей части жителей Латвии доступны хорошие услуги водного хозяйства и утилизации сточных вод, хотя на селе удельный вес таких жителей меньше, отмечает ОЭСР.

Загрязнение воздуха в Латвии существенно уменьшилось, но надо продолжать укреплять контроль, так как примерно 90% жителей все еще подвержены такому уровню загрязнения воздуха мелкими твердыми частицами, который превышает допустимый уровень, установленны Всемирной организацией здравоохранения.