Инвесторы назвали проблемы Латвии: коррупция, теневая экономика, нехватка рабочей силы

С точки зрения совета, эти проблемы могут повлиять на поток новых инвестиций в Латвию и затормозить прирост инвестиций. Эти риски в последние годы многократно отмечали Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), "Moneyval" и структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США ("FinCEN").

С точки зрения СИИЛ, процесс добровольной ликвидации "ABLV Bank" должен быть прозрачным и соответствовать международным стандартам, быть полностью подконтрольным государственным учреждениям. Следует также тщательно проанализировать выдвинутые обвинения в легализации преступно нажитых средств, чтобы не подвергать Латвию риску оказаться в "сером" списке.

На фоне ситуации с "ABLV Bank" и дела о коррупции президента Латвии Илмара Римшевича СИИЛ считает, что Латвия должна более тесно сотрудничать с Европейским центробанком и другими международными организациям, централизованно борясь с отмыванием денег в ЕС.

В докладе СИИЛ содержатся и положительные оценки тех действий, которые предприняла Латвия, стараясь восстановить международную репутацию своего финансового сектора.

Еще одна проблема - рабочая сила

В докладе также указывается, что данный момент в рабочих планах правительства нет решения вопроса о доступности рабочей силы, что важно не только для обеспечения экономического развития в дальнейшей перспективе, но и для решения сегодняшних актуальных вопросов.

"Совет не отрицает, что в первую очередь внимание нужно обратить на привлечение местной рабочей силы на вакантные места, а также на мероприятия по реэмиграции и улучшению рождаемости. Однако нехватка рабочей силы стала серьезным препятствием для развития латвийской экономики. Поэтому необходимо найти быстрые и эффективные решения в сегодняшней ситуации, пока мероприятия по реэмиграции и улучшению рождаемости не дали результатов", - заявил СИИЛ.

Поэтому иностранные инвесторы предлагают в отдельных отраслях снизить необходимый объем средств для иностранцев, определив его на уровне не ниже чем средняя брутто-зарплата по отрасли, в которой будет занят иностранец, например, в сфере гостиничных услуг, автоперевозках, логистике, розничной торговле.

По мнению иностранных инвесторов, одним из главных средств для решения проблемы нехватки рабочей силы является эффективное использование региональных рабочих ресурсов, улучшение мобильности рабочей силы в региональных центрах и Риге, где нехватка работников ощущается сильнее всего.

"Региональную мобильность рабочей силы серьезно тормозит большое налоговое бремя для работодателей, которые привлекают рабочую силу из регионов, а также ограниченное предложение съемных квартир и служебных гостиниц", - признает СИИЛ.