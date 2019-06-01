В Латвии отмечают Международный день защиты детей

Чрезвычайно важно, чтобы государство создало для каждого ребенка наилучшие условия для роста и развития, активно, а в кризисных ситуациях с опережением, участвуя и помогая тем семьям, которые нуждаются в такой помощи, подчеркивает Минблаг.