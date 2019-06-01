Сб, 1.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

В Латвии отмечают Международный день защиты детей

Играющие дети

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Сегодня в Латвии отмечают Международный день защиты детей, сообщил агентству LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Этот день в Латвии, как и в большинстве стран мира, отмечается 1 июня с 1950 года.

Министр благосостояния Рамона Петравича призывает жителей Латвии заботиться о каждом ребенке, защищать безопасность своих и всех других детей, а в случае нарушения их прав сообщать в полицию, сиротский суд или другие правоохранительные структуры.

У детей и подростков есть возможность бесплатно связаться по телефону доверия 116111 с психологами и получить консультации по интересующим их вопросам, напоминает Минблаг.

Чрезвычайно важно, чтобы государство создало для каждого ребенка наилучшие условия для роста и развития, активно, а в кризисных ситуациях с опережением, участвуя и помогая тем семьям, которые нуждаются в такой помощи, подчеркивает Минблаг.

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конвенции ООН о защите прав детей.

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