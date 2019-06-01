Сегодня в Латвии отмечают Международный день защиты детей, сообщил агентству LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Этот день в Латвии, как и в большинстве стран мира, отмечается 1 июня с 1950 года.
Министр благосостояния Рамона Петравича призывает жителей Латвии заботиться о каждом ребенке, защищать безопасность своих и всех других детей, а в случае нарушения их прав сообщать в полицию, сиротский суд или другие правоохранительные структуры.
У детей и подростков есть возможность бесплатно связаться по телефону доверия 116111 с психологами и получить консультации по интересующим их вопросам, напоминает Минблаг.
Чрезвычайно важно, чтобы государство создало для каждого ребенка наилучшие условия для роста и развития, активно, а в кризисных ситуациях с опережением, участвуя и помогая тем семьям, которые нуждаются в такой помощи, подчеркивает Минблаг.
В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конвенции ООН о защите прав детей.