Tele2 и Bite объединят сети в Латвии и Литве

Базирующаяся в Швеции телекоммуникационная группа "Tele2 AB Group" в понедельник подписала с оператором мобильной связи "Bite" соглашение о создании совместного предприятия с целью постройки и управления мобильными сетями в Латвии и Литве.
Это партнерство предусматривает совместное пользование инфраструктурой активных и пассивных сетей и передачи связи 2G, 3G, 4G и ожидаемой 5G.
Нынешние радиосети и сети передачи данных обоих операторов связи будут объединены, чтобы создать общую сеть в каждой стране.
Цель этого партнерства - повысить эффективность сетей и покрытие для латвийских и литовских клиентов, снизив при этом расходы и энергопотребление каждого из предприятий, а также быстрее ввести сети связи 5G с намного меньшими расходами, чем если бы "Tele2" и "Bite" делали это по отдельности.
Каждое предприятие получит 50% акций совместного предприятия в Латвии и Литве. Общая сеть будет создаваться постепенно начиная с 2021 года, завершить ее создание планируется до 31 декабря 2023 года.