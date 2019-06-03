Tele2 и Bite объединят сети в Латвии и Литве

Цель этого партнерства - повысить эффективность сетей и покрытие для латвийских и литовских клиентов, снизив при этом расходы и энергопотребление каждого из предприятий, а также быстрее ввести сети связи 5G с намного меньшими расходами, чем если бы "Tele2" и "Bite" делали это по отдельности.