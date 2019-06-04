Срочно купаться! Вода в латвийских реках и озерах становится теплее

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте утром во вторник составляла +16..+18 градусов, в Даугаве в Латгале до +20, в Гауе около +15.

В море температура воды в основном составляет +11..+15 градусов, местами на западном побережье Рижского залива только +6 градусов. Под влиянием южного, юго-восточного ветра вода в море может стать еще холоднее, а в реках и озерах она будет постепенно становиться теплее.