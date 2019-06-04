Вт, 4.06.2019
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  • Срочно купаться! Вода в латвийских реках и озерах становится теплее

Срочно купаться! Вода в латвийских реках и озерах становится теплее

Люди купаются в озере Велнэзерс на Югле. Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

 Вода в реках и озерах Латвии постепенно становится теплее, а в море вода местами остается ледяной, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте утром во вторник составляла +16..+18 градусов, в Даугаве в Латгале до +20, в Гауе около +15.

В озерах вода прогрелась до +14..+18 градусов.

В море температура воды в основном составляет +11..+15 градусов, местами на западном побережье Рижского залива только +6 градусов. Под влиянием южного, юго-восточного ветра вода в море может стать еще холоднее, а в реках и озерах она будет постепенно становиться теплее.

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