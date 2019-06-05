Ср, 5.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Предупреждение для водителей: в жару асфальт может стать скользким

Иллюстративное фото

ФОТО: Edgars Priedītis/LETA

В жаркую погоду асфальтовое покрытие автодорог на участках, находящихся в плохом техническом состоянии, в местах, где залатаны ямы, может стать скользким, предупреждает Latvijas valsts ceļi (LVC).

По метеопрогнозам, в ближайшие дни температура воздуха в Латвии местами может превысить +30 градусов. При такой температуре асфальтовое покрытие сильно нагревается и на нем могут образоваться скользкие участки.

LVC призывает автоводителей сообщать о таких местах на дорогах по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.

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