Предупреждение для водителей: в жару асфальт может стать скользким

В жаркую погоду асфальтовое покрытие автодорог на участках, находящихся в плохом техническом состоянии, в местах, где залатаны ямы, может стать скользким, предупреждает Latvijas valsts ceļi (LVC).
По метеопрогнозам, в ближайшие дни температура воздуха в Латвии местами может превысить +30 градусов. При такой температуре асфальтовое покрытие сильно нагревается и на нем могут образоваться скользкие участки.
LVC призывает автоводителей сообщать о таких местах на дорогах по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.