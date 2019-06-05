Легко ли быть малым бизнесом в Латвии? Дело Kinfield

Дело ресторана Kinfield вызвало широкий резонанс в обществе. Как уже сообщалось, предприятие было вынуждено закрыться из-за налогового долга. Владелица ресторана Кристине Рожкалне утверждает, что Служба госдоходов (СГД) не шла навстречу и вместо того, чтобы помочь, выступила против компании с санкциями. СГД все обвинения опровергает.

В среду, 5 июня, в рамках дискуссионной передачи "Зона комфорта" журналист TVNET Илья Козин вместе с приглашенными гостями пытался найти ответ на вопрос, почему маленьким предприятиям общепита так тяжело выжить, и главное, что с этим делать.

В студию TVNET пришла владелица закрытого ресторана Kinfield Кристине Рожкалне и председатель Латвийского общества ресторанов Янис Ензис. СГД участие в выпуске отказала, указав, что "со стороны службы было достаточно комментариев на эту тему, и СГД в шоу участвовать не желает". Такой ответ прислал консультант СГД по общественным связям Андрейс Вайварс.

Еще раз подчеркнем, на этот раз дискуссия была не о том, кто виноват, а скорее попытка найти ответ на фундаментальный вопрос – что делать, чтобы такая судьба не постигла другие рестораны.

Предлагаем основные моменты дискуссии:

О принципе "Сначала консультируй"

Янис Ензис подчеркнул, что СГД сейчас не следует провозглашенному в 2017 году принципу "Сначала консультируй", который направлен на тех, кто ошибся, но хочет исправиться.

В ситуации с Kinfield использовались жесткие меры. Как пояснил Ензис, в отрасли общепита "блокирование счетов означает смерть, предприятие на этом заканчивается".

Он отметил, что есть многомиллионные должники, счета которых не закрыли, и маленький ресторан с долгом в 4000 евро, которому счет закрыли.

В качестве положительного примера он привел ситуацию с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), которая сделала огромный шаг вперед в введении принципа "Сначала консультируй" - там действительно заинтересованы в том, чтобы клиенты не отравились, получили качественную еду и все в итоге были довольны.

СГД следовало бы брать пример с ПВС. По мнению Ензиса, положительные перемены в ПВС были связаны со сменой руководства.

В отрасли работают не роботы, а люди. Со стороны СГД просят то же самое

Кристине Рожкалне отметила, что на практике с консультациями СГД все очень сложно:

"Часто бывало так, что мы звонили в СГД, не могли дозвониться, чтобы найти конкретное лицо, было необходимо несколько звонков, а потом от разных лиц были разные ответы. Кто тогда за это отвечает?

Ты делаешь, как сказали, а другой спрашивает, почему вы сделали так? Так и где консультации?" - вопрошает Рожкалне.

Ведущий выпуска обратил внимание на ответ директора СГД Иевы Яунземе в передаче на Латвийском телевидении Aizliegtais paņēmiens о том, что СГД работает по определенному алгоритму и письма о долгах высылает не совсем робот, но близко к этому - то есть, есть "алгоритм и робот".

С одной стороны, автоматизация процессов необходима из-за объемов данных, с другой стороны - это может привести к такому бесчеловечному отношению. Каково же решение?

Янис Ензис, отвечая на этот вопрос, процитировал Яунземе, которая всегда ему отвечает: "Вы с законами идите в Министерство финансов, я лишь выполняю их".

Он же считает, что "робот не может оценить контекст" - в долгосрочной перспективе закрытие счета плохо для всех - это неоплаченные налоги, безработные и уехавшие граждане Латвии.

По его мнению перед тем, как закрывать счет, должен наступать человеческий фактор - оценить конкретную ситуацию.

"Да, в несезон часто накапливаются долги, которые выплачиваются потом за сезон, поэтому СГД могла бы идти навстречу с определенными графиками выплат долгов в контексте работы отрасли",- считает он.

Помимо этого, необходимо обучать сотрудников СГД повседневной жизни ресторанов. Например, в США для общественного управления необходимо полгода проработать в частном секторе, чтобы понимать, как зарабатываются деньги.

"А не смотреть в Excell - о долг, закрываем", - отметил Ензис.

Рожкалне также солидарна, что фундаментальный вопрос - это человеческое отношение - прежде чем блокировать счета, возможно, хватило бы одного разговора. По ее мнению, идеальный инспектор СГД - тот, кто сам работал в отрасли.

О важности отрасли

Янис Ензис подчеркнул, что "сложилось некорректное представление о том, что наша отрасль не платит налоги – это не так. Если сравнить со всеми отраслями, то вклад отрасли общественного питания в 1,5 раза больше, чем средней отрасли в Латвии".

Помимо этого, предприятия общепита выполняют важную социальную функцию - для многих молодых людей это первый опыт работы.

Также рестораны создают свою микро-культуру в определенных окрестностях, улучшая атмосферу района в целом. Не стоит забывать и о привлечении туристов.

Не многовато ли будет?

Ведущего выпуска интересовало, не многовато ли ресторанов в Латвии - возможно, и в этом проблема их неуспешности.

По мнению Ензиса, исследований об оптимальном количестве нет, поэтому и ответа на этот вопрос нет. На юге Европы действительно высчитывают, сколько ресторанов было бы оптимально по экономическим соображениям - в Латвии это, возможно, также стоит исследовать.

Рассматривая данный вопрос, прозвучало, что рестораны - важная составная часть туризма и экспорта услуг.

В заключении

Янис Ензис указал:

"Если госуправление поймет, чем лучше работает бизнес, тем больше налогов - лучше будет всем".

Также он подчеркнул, что "отрасль общепита великолепна, люди наслаждаются вечером под хорошее вино и пишут потом приятные отзывы - это все очень здорово, просто необходимо отрасль упорядочить".

Решения для отрасли, которые прозвучали в дискуссии:

снизить НДС для этой отрасли;

рассмотреть особый график выплаты налогов, согласно сезону;

давать новым компаниям отсрочку, более мягкий режим;

коммуникация - человеческая, направленная на сотрудничество и принцип "сначала консультируй".

Видео: Полный выпуск дискуссионной передачи "Зона комфорта"