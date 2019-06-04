"За цифрами же кроются жизни!": СГД поставила крест на двух рижских кафе

Обанкротились два полюбившихся рижанам ресторана - Kinfield, который был расположен на углу улиц Стабу и Барона, и Materia, находившийся на улице Мукусалас. Налоговый долг первого предприятия перед государством составляет около 21 000 евро, второго - 11 000 евро. Кристине Рожкалне и Ивета Вецванага считают, что это произошло из-за "налоговой политики государства, неотзывчивости и высокомерности чиновников Службы госдоходов (СГД). На данный момент банкротство кафе не только представляет собой боль для владельцев заведений, но и освещает некую тенденцию - маленькие предприятия душит не эластичная политика взыскания налогов. В начале этого года общая сумма налогового долга в отрасли общественного питания достигла 33,8 млн евро.

К сожалению, СГД является учреждением, которое "контролирует и наказывает", а не представляет из себя платформу поддержки для предпринимателей, считает экономист Иева Бруксле.

Согласно 22-й статье Закона о налогах и пошлинах, запрещающей СГД разглашать информацию о сотрудничестве с конкретным налогоплательщиком, служба не комментирует упомянутые случаи, поэтому TVNET составил этот материал, используя публично доступную в базе данных информацию.

Чувствую себя как первоклассница, которая украла из школьной столовой хлеб

Пятница, 31 мая, стала последним рабочим днем для чайной и художественного пространства Materia. Заведение на протяжении семи лет находилось в старом деревянном доме с видом на Даугаву.

"Это была история успеха сквозь слезы и тяжелый труд - дело, близкое к сердцу, которое нельзя бросить, дорогое хобби", - говорит владелица Materia Ивета Вецванага.

Она решила начать процесс неплатежеспособности, поскольку долг вместе со штрафом маленькое предприятие не в силах было оплатить.

Раньше на месте Materia находился магазин, который работники окрестных бюро называли "гадюшником". Там можно было купить хлеб, колбасу, а самое главное - спиртное. Да и при желании в драке можно было поучаствовать. Потом помещения некоторое время пустовали. Здание является собственностью семьи Иветы.

"Думали: что-то сами создадим. Тогда пришла идея о чайной, поскольку в Риге их было лишь несколько", - рассказывает женщина.

Ивета изучила окрестности и выяснила, что поблизости находятся несколько офисов, а рядом работают журналисты. Женщина решила, что чай хорошо впишется в эту среду. Вскоре она поняла, что "на одном чае не выедешь" и потихоньку в заведении стали предлагать обед. Это спасало Materia на протяжении пяти лет.

"Бизнес в сфере общепита означает ежедневный тяжелый труд. Это как корову купить - никуда не уехать, надо кормить и доить каждый день. Одновременно ты исполняешь роль повара, официанта, бухгалтера, заготовщика и кассира", - подчеркивает Ивета.

Однако два года назад началась реновация двух больших зданий вблизи чайной и находившиеся там офисы переехали, поэтому количество посетителей заведения резко сократилось, вспоминает Ивета.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Materia работали пять человек, трудоустроены они были официально.

"У нас нет зарплаты "в конвертах", нужно платить за коммунальные услуги, охрану, счета за электричество тоже не маленькие, нужно продукты покупать. Корзина затрат большая. Все, что остается, я перенаправляю в налоги, но этого недостаточно. Все время копится штраф, который увеличивает долг", - отмечает Ивета.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Однако Ивета не стала ждать, когда накопится долг и сразу начала переговоры с представителем СГД.

"Переговоры шли весьма успешно, но в сентябре сменилась инспектор и она была очень строгой - ничего не хотела знать о наших проблемах", - говорит женщина.

Это было похоже на рэкет: "Если в течение недели не заплатите столько и столько тысяч, последует взыскание налогов".

Переговоры длились четыре месяца - с сентября по декабрь. Ивета говорит, что в тот период чувствовала себя "словно первоклассница, которая украла хлеб из школьной столовой".

"Мы предоставили отчеты, балансы, мотивационные письма. И только через несколько месяцев, в начале декабра мы получили график рассрочки по уплате налогов", - отмечает владелица кафе.

Далее последовал сценарий, похожий на другие случаи, связанные с долгами по налогам: Materia оплатила долг согласно графику, однако текущие платежи выполнялись с опозданием. Получается замкнутый круг: невыполненный платеж превратился в долг. Ивета очень не хотела торговать алкоголем в кафе, но, когда "в горле уже пересыхает", решила продавать в заведении спиртное. Однако оказалось, что с задолженностью по налогам лицензию на торговлю алкоголем не выдают.

Когда в конце апреля банковский счет Materia был арестован, долг уже превысил 11 000 евро.

"Мои спасательные круги кончились, поэтому я решила не копить долги, а начать процесс неплатежеспособности", - говорит Ивета.

Мечты не исполняются

"Что они делают? Почему они уничтожают мечты Латвии?" - этими вопросами задается владелица кафе Kinfield Кристине Рожкалне. После того как, по мнению Кристине, заведение закрыли "благодаря отношению госучреждения", она в соцсетях опубликовала свою версию произошедшего и "все закрутилось" - сначала возник большой общественный резонанс, потом в скандал вовлеклись СМИ и предприниматели, которых настигла похожая судьба. Несмотря на то, что мнения о том, кто прав в конфликте, разделились, ситуация с Kinfield осветила тенденцию - у взыскателей налогов есть проблемы в коммуникации с предпринимателями, у которых появились трудности.

Когда к боли Kinfield присоединились другие представители малого бизнеса, налоговая служба засуетилась - руководителей ресторанов и кафе призвали записаться на консультации в СГД. Для решения вопроса с образовавшимся налоговым долгом, Кристине была приглашена на встречи в Министерство экономики и Сельскохозяйственную комиссию Сейма.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Еще недавно на углу улиц Стабу и Кришьяня Барона находилось кафе Kinfield - заведение, которое можно охарактеризовать как теплое и полное спокойствия, с деревянным интерьером, книгами, по вечерам там звучала виолончелль, на завтрак подавали блины, а после обеда можно было насладиться стаканом вина. Kinfield проработал семь месяцев. Здесь были трудоустроены 14 человек. Теперь "место для родственных душ" (перевод названия кафе - прим. ред.) закрыто. Предпринимательница Кристине Рожкалне готовится к процессу неплатежеспособности.

Kinfield было не первым опытом Кристине в предпринимательстве. Когда-то она открыла кафе в Старой Риге, на улице Торню, которое просуществовало шесть месяцев и закрылось из-за долга по налогам в размере 4 000 евро. Кристине говорит, что звонила, просила - "все безнадежно".

Именно старый долг позже сыграл судьбоносную роль в существовании нового кафе, поскольку СГД считает, что владелица Kinfield является "персоной высокого риска".

Шло время и, обнадеженная друзьями Кристине попробовала еще раз реализовать свою мечту. Она говорит, что в первые месяцы после открытия кафе платила все налоги, но в конце января увидела, что появляются "хвосты" по налогам, позвонила в СГД.

ФОТО: publicitātes

4 февраля женщина написала письмо в системе EDS, в котором попросила сделать график рассрочки по налогам. Ответа не последовало. 19 февраля в системе появилось решение о взыскании долгов и банковский счет предприятия был заблокирован. 4 марта кафе запретили проводить наличные сделки, пришли сотрудницы СГД и забрали все наличные деньги из кассы. Позже в интервью на телевидении генеральный директор СГД Иева Яунземе заявила, что ареста счета не было, а был составлен график рассрочки на три года.

График и вправду был составлен, но лишь через 35 дней после того, как маленькое предприятие уже фактически было не в силах продолжать деятельность.

То есть долг был поделен на сроки 25 марта - за несколько дней до встречи Кристине с директором Налогового управления СГД Даце Пелекой. Кроме того сразу нужно было заплатить 30% от долга. Когда график был составлен, Кристине, как и владелица Materia, это заметила, но покрывая долг не могла внести текущие платежи. Поэтому общая сумма долга не уменьшилась. Кристине говорит: "Это был конец". На данный момент долги Kinfield составляют 21 000 евро.

"В одно мгновение тебя заставляют выбрать - выплатить людям зарплату, купить продукты или платить налоги.

Посчитали ли чиновчник, возможен ли вообще этот бизнес, если заплатить все налоги? Крутись, как хочешь, все загустевает и тебе уже не выбраться. Существующая на данный момент система загоняет людей в угол, но это краткосрочное мышление.

Люди, которые сейчас находятся или находились в похожей ситуации и прекратили бизнес, шлют мне бессчетные письма", - продолжает Кристине.

"Речь даже не обо мне или Kinfield - да, я допустила ошибки, но это не меняет того факта, что это в целом происходит по всей стране. У меня сердце горит за тех, кто еще борется! Я готова быть уязвимой и прозрачной, поскольку то, что происходит, это - дурдом", - подчеркивает владелица кафе.

По ее мнению, СГД "все ставит в черную рамку", не углубляясь в ситуацию.

"Я осознала, что риск в этой сфере огромный. Отрасль очень чувствительная, но, к сожалению, государство не дает маленькому предприятию упереться. Полное налоговое бремя уже с первого дня. Если не можешь, сравняют с землей как катком для асфальта", - говорит Рожкалне.

Плати в конверте или лопни, как мыльный пузырь!

О своем ресторане Кристине мечтала с 11 лет, когда впервые приехала из родной Германии в Латвию. Она родилась в Мюнстере, поскольку ее родители, которые были активными борцами за свободу Латвии, были вынуждены покинуть советскую страну.

"Первые три года в Латвии дались мне нелегко, потому что я чувствовала различия в культуре. В Германии общество было более открытое и позитивное.

Потом я с каждым днем стала все больше влюбляться в Латвию. У меня сердце болит о стольких вещах здесь.

Однажды я на улице встретила свою учительницу и она сказала: "Ты исполнила свою мечту! Помнишь, ты же об этом даже в школьных проектах писала", - вспоминает владелица Kinfield.

Когда Кристине присмотрела помещения для первого ресторана на улице Торня, она все делала сама: снимала со стен штукатурку, чтобы добраться до древней стены. В обоих ресторанах она сама создала интерьер и составила меню.

"Это все было моим самовыражением", - говорит Кристине, объясняя, что в ресторанном бизнесе существует миллион мелочей и нюансов, начиная с соответствующего тона и фактуры салфеток и туалетной бумаги, заканчивая свежей, идеально приготовленной и красиво разложенной на тарелке едой.

"Вкладываешься все время - если не приходит посудомойщица, я мою посуду. Чтобы прочувствовать среду, я работаю официантом", - подчеркивает женщина.

Со стороны выглядит, что все красиво – бизнес идет по маслу, но за ним прячутся трюки, достойные акробата, чтобы выкарабкаться.

"Идея о бизнесе сработала даже лучше, чем я надеялась, поэтому в начале нужно было инвестировать - в том-то и дело! Проблема же заключается в том, что в ответственных учреждениях работают люди, которые сами никогда не были трудоустроены в частном бизнесе. Они не понимают, что каждый день случаются траты. Это не так, что мне поступают деньги, и я не знаю, куда их деть. Все, кто мне пишет, говорят, что хотели платить налоги, но не могли", - указывает Кристине.

"Или ты платишь в конверте, или лопаешься, как мыльный пузырь!

Ты сидишь с кредитами, долгами, осуждением со стороны государства в том, что ты - преступник. Это людей до самоубийства доводит - я знаю случай, когда человек уже не видел выхода. И если тебе еще чиновник говорит: "Возьмите кредит!"... Если нельзя изменить систему, то хотя бы взыскание... За этим всем же находятся жизни, семьи, которые пишут, что у них разрушена жизнь", - отмечает владелица Kinfield.

От банкротства нет выгоды

"К сожалению, коммуникация со стороны СГД является очень тяжелой и грубой - ее сопровождает идея "Не умеешь хозяйствовать? Сам виноват!". Пока не будет установки, что предприниматели важны Латвии, существенно добиться того, чтобы они работали, в противном случае ничего не будет, ничего не изменится", - говорит член правления Латвийской ассоциации экономистов, член Ассоциации истории европейской экономической мысли, лектор Кафедры коммерческой деятельности в высшей школе Turība Иева Бруксле.

Исторически сложилос, что несмотря на попытки улучшить ситуацию, СГД является не поддерживающим, наказывающим учреждением.

"В скандинавских странах, здесь же в Эстонии предприниматели обращаются к взыскателям налогов, чтобы вместе найти решение, предлагают свой план оплаты.

В Великобритании представители таких учреждений, видя, что предприниматель не может свести концы с концами, помогают ему найти практическое решение проблемы.

Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы предприниматель работал, поскольку от предприятия-банкрота никто не получит выгоды - будут новые безработные, которые станут просить пособие. Иногда даже лучше, чтобы маленький бизнес продолжал работать", - рассказывает Бруксле, добавляя, что слышала много жалоб от предпринимателей.

Бруксле напоминает, что от работы предприятий зависит все - зарплаты сотрудников госаппарата также связаны с уплаченными налогами.

"Важно то, насколько открытой и приятной является среда предпринимательской деятельности, хочет ли в нее с радостью войти новый бизнес. К сожалению, пока люди видят лишь то, что главной целью СГД является отгрести побольше денег, применить штрафные санкции, арестовать счет. Что для современного предпринимателя значит арест счета? Он больше не может работать! Но как долго будете наказывать? К тому же, мелкий бизнес в Латвии составляет более 90% от всей среды предпринимательства", - подчеркивает экономист.

Что государство получило от банкротства двух кафе? 19 безработных. Не исключено, что они собирают дорожные сумки, чтобы покинуть страну.

Что государство потеряло? Долги по налогам, которые никогда полностью не возместятся, потенциальные налоги, которые предприниматели оплатили бы на рабочих местах.