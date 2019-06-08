Сб, 8.06.2019
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"Он дышит самостоятельно": Появились новости о состоянии Алибасова

Бари Алибасов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что Бари Алибасов подключен к аппарату искусственного дыхания. РИА Новости связалось с пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным. 

Горжанкин подтвердил то, что Бари Каримыч находится в медикаментозном сне, но признаков того, что ему хуже - нет.

"Пока без изменений. Хуже не стало, Бари Каримович дышит самостоятельно, без аппаратов", - сообщил собеседник.

Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина также сказала, что новостей нет и Алибасов спит. 

Напомним, 4 июня Бари Каримыч случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Продюсера доставили в больницу, где врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей. В СМИ появились новости о предстоящей операции, но пока точных подтверждений этому нет. 

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