"Он дышит самостоятельно": Появились новости о состоянии Алибасова

Горжанкин подтвердил то, что Бари Каримыч находится в медикаментозном сне, но признаков того, что ему хуже - нет.

"Пока без изменений. Хуже не стало, Бари Каримович дышит самостоятельно, без аппаратов", - сообщил собеседник.

Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина также сказала, что новостей нет и Алибасов спит.