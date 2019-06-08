Полиция будет меняться: появятся "универсальные полицейские"

О необходимости этих изменений Гиргенс говорил уже неоднократно.

Из подготовленной Кюзисом презентации следует, что в полиции планируется ликвидировать вакантные должности. В конце 2018 году в Госполиции было 7836 штатных мест, включая 6885 мест должностных лиц со специальными служебными званиями. Планируется ликвидировать 632 из них или 9,2%, оставив 6253 мест. Число действующих полицейских сокращено не будет.

На презентации будет представлен принцип "универсального полицейского", который и реагирует, и расследует, и занимается превенцией. Необходимое высшее профессиональное образование 1-го уровня полицейские будут получать в колледже Госполиции. Может измениться также количество полицейских участков.

Предлагается внести изменения в систему оплаты труда и привязать месячную зарплату следователей к месячной зарплате районного прокурора. На введение этих изменений из бюджета потребуется 7,9 млн евро в год.

Также предлагается ввести стандарт реагирующего полицейского транспорта и экипировки полицейского, отказаться от несвойственных полиции функций - охраны объектов, конвоя, закрытия улиц, сопровождения на проводимых самоуправлениями и предпринимателями мероприятиях. Планируется ввести штатные места работников, занимающихся охраной, пересмотреть количество мест краткосрочного задержания, децентрализовать функции на уровне регионов и участков.