Возможно, впервые в истории от передозировки марихуаны скончался человек

Патологоанатом Кристи Монтегат из бабтистской общины Святого Иоанна в Луизиане рассказал СМИ, что 39-летняя женщина умерла в феврале, когда "завейпила" масло ТГК.

"Похоже, виновен только ТКГ, так как вскрытие не показала никаких физических заболеваний или других потенциальных причин смерти. Результаты токсикологии также не показали ни других наркотиков, ни алкоголя", - рассказал Монтегат газете New Orleans Advocate.

Он также добавил: "Я думаю, эта дама вдохнула это масло ТГК и отравилась им. В результате, она не могла вдохнуть и умерла".

Токсикологическое исследование женщины показало, что в ее организме на каждый миллилитр крови было 8,4 нанограмма ТКГ. Монтегат уверен, что такое может произойти, если курить масло с очень высокой концентрацией ТГК.

В штате Колорадо, где марихуана легализована с 2013 года, принят закон, что за руль нельзя садиться, если уровень ТКГ превышает 5 нанограммов на миллилитр крови.

Парень умершей женщины сказал, что за три недели до смерти она была направлена в больницу, однако врачи никаких серьезных медикаментов не выписали. В результате, она скончалась от легочной инфекции.

"Я, конечно, все основательно проверил, прежде чем прийти к такому выводу", - пояснил Монтегат.

Однако эксперты в сфере наркотиков отнеслись к этому сообщению скептично.

Изданию Independent эксперт по наркотикам Стив Роллес рассказал, что присутствие ТГК в крови совсем не означает, что он является причиной смерти. Он признал, что бывали случаи, когда человек после курения марихуаны умирал от коронарного заболевания, однако связать это с ТГК практически невозможно.

В свою очередь британский профессор Дейвид Нат сообщил, что женщина, возможно, умерла от повышенного давления и нарушения сердечного ритма, что может вызвать и ТГК.

"Именно поэтому марихуану не советуют курить людям, у которых заболевания сердца или, к примеру, грудная ангина", - добавил он.